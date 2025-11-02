Суда-краболовы получат новый шанс: банк ВТБ вложил миллиарды в проект

Экономика

Банк ВТБ предоставил 2,5 млрд рублей компании "Феникс" на строительство двух судов-краболовов в рамках инвестиционных обязательств по крабовым аукционам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Цели нового судостроения

Новые суда будут построены на одном из дальневосточных судостроительных предприятий. Они предназначены для добычи камчатского, синего краба и краба-стригуна в акватории Охотского моря. Срок финансирования составляет 5 лет. ВТБ отмечает, что этот проект будет способствовать развитию российского промыслового флота и модернизации рыбодобывающих мощностей на Дальнем Востоке.

О компании "Феникс"

Компания ОАО "Феникс" ведёт промысел краба на пяти собственных судах, их годовой объём производства превышает 3,4 тысячи тонн живого краба. "Феникс" входит в ГК "Океанрыбфлот", один из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России, который реализует полный цикл производства морепродуктов: от вылова до переработки и сбыта, пишет РБК.