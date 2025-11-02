Яблочное изобилие: Калужская область собирает урожай, о котором мечтают все садоводы

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Калужской области завершается сезон сбора урожая, ознаменовавшийся впечатляющими результатами, о чём сообщает официальный сайт областного правительства.

Фото: scienceimage. csiro.au by Liese Coulter, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоня, яблоки

Урожай фруктов и ягод

На площади в 1,4 тыс. га, что составляет 98% от запланированного, завершена уборка фруктово-ягодных культур. Фермеры Калужской области собрали 5,1 тыс. тонн плодов и ягод. Продолжается сбор яблок, урожай которых в этом году превзошёл все ожидания и достиг рекордных показателей за последние десятилетия. Планируется собрать более 6 тыс. тонн яблок.

Зерновые культуры и кукуруза

По прогнозам, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составит около 245 тыс. тонн, что превосходит показатели 2024 года на 17%. Губернатор области Владислав Шапша поделился в своём телеграм-канале информацией о рекордном урожае кукурузы в текущем году.

План по посеву озимых культур в регионе выполнен в полном объёме, пишет "Агроэксперт".