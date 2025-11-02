Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией

Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией, касающееся реки Вуокса.
По информации из документа, в соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", было принято предложение МИД России и Минэнерго о прекращении действия статей 3 и 4 соглашения между правительствами СССР и Финляндии. Это соглашение касалось энергетического использования Светогорской и Иматра гидроэлектростанций на реке Вуокса и было подписано в Хельсинки 12 июля 1972 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД сообщить Финляндии о том, что из-за одностороннего отказа Хельсинки покупать российскую электроэнергию с 4 апреля 2022 года, Москва больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по данному договору, сообщает РИА Новости.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.