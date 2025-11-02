Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией

Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией, касающееся реки Вуокса.

Официальное распоряжение

По информации из документа, в соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", было принято предложение МИД России и Минэнерго о прекращении действия статей 3 и 4 соглашения между правительствами СССР и Финляндии. Это соглашение касалось энергетического использования Светогорской и Иматра гидроэлектростанций на реке Вуокса и было подписано в Хельсинки 12 июля 1972 года.

Уведомление Финляндии

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД сообщить Финляндии о том, что из-за одностороннего отказа Хельсинки покупать российскую электроэнергию с 4 апреля 2022 года, Москва больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по данному договору, сообщает РИА Новости.