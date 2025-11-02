Астраханский деликатес на вес золота: экспорт икры утроился за год

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки чёрной икры, производимой на рыбоперерабатывающих предприятиях Астраханской области, увеличились в три раза в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ черная икра

Динамика экспортных поставок

За девять месяцев 2025 года поставки астраханской черной икры выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году по состоянию на 1 октября было экспортировано 120 кг икры, а в 2025 — уже 360 кг. Основные покупатели астраханской икры — Казахстан, Армения и Белоруссия.

Объём производства чёрной икры

Согласно данным министерства, объем производства чёрной икры в Астраханской области вырос на 5% и составил 25 тонн в прошлом году. Осетроводство стало одним из перспективных направлений аквакультуры, о чем говорит увеличение числа хозяйств, занимающихся выращиванием товарных осетровых: с 42 до 57 в 2024 году и до 70 в 2025. Тенденция роста производства чёрной икры сохраняется: в этом году уже произведено столько же продукции, сколько за весь прошлый год, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Разнообразие продукции

Местные предприятия предлагают широкий ассортимент продукции из выращенной рыбы: тушки, филе, мороженые стейки и изделия холодного копчения. Основной объём астраханской продукции из осетровых реализуется на внутреннем рынке.

Получение чёрной икры

Чёрная икра — бренд Астраханской области, получаемый из осётра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года вылов этих рыб разрешён только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. Осетровых в регионе выращивают в основном индустриальным способом в садках и установках замкнутого водоснабжения.