Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат

Экономика

В августе текущего года в российской экономике наблюдался рост заработных плат. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, средняя зарплата по стране составила 92,9 тысячи рублей, что существенно превышает показатель прошлого года (82,2 тысячи рублей).

Отраслевые лидеры по уровню доходов

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи природного газа, где средний заработок достиг 327,6 тысячи рублей. Кроме того, в 24 отраслях экономики средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей, что вдвое больше, чем в 2024 году (12 отраслей).

Другие отрасли с высоким уровнем зарплат

В число лидеров по уровню доходов также вошли издатели программного обеспечения (216,7 тысячи рублей), производители пестицидов и агрохимической продукции (215,8 тысячи рублей), разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта (свыше 200 тысяч рублей).

В диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей в среднем получали работники морских грузоперевозок, финансовой и страховой деятельности, рыболовства, трубопроводного транспорта и добычи нефти, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
