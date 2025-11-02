Карта апокалипсиса: каналы и реки Британии под ударом — осадков много, а воды мало

Британская система каналов и рек сталкивается с серьёзными проблемами из-за недостаточного финансирования и усиливающегося влияния климатических изменений.
Как утверждает Ассоциация внутренних водных путей (IWA), независимая некоммерческая организация, занимающаяся охраной британских каналов и рек, финансовое положение трёх четвертей водных артерий страны оставляет желать лучшего. Это обусловлено увеличением количества осадков в холодное время года и возрастающей интенсивностью засух в летний период.
Международное гидрографическое общество представило карту климатических угроз. Согласно ей, 99% судоходных водных путей подвергнутся повышенным рискам при прогнозируемом глобальном повышении температуры на 2 °C.
