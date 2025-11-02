Карта апокалипсиса: каналы и реки Британии под ударом — осадков много, а воды мало

Экономика

Британская система каналов и рек сталкивается с серьёзными проблемами из-за недостаточного финансирования и усиливающегося влияния климатических изменений.

Фото: ru.wikipedia.org by Mike Quinn is licensed under free for commercial use Риджентс-канал в Лондоне

Как утверждает Ассоциация внутренних водных путей (IWA), независимая некоммерческая организация, занимающаяся охраной британских каналов и рек, финансовое положение трёх четвертей водных артерий страны оставляет желать лучшего. Это обусловлено увеличением количества осадков в холодное время года и возрастающей интенсивностью засух в летний период.

Международное гидрографическое общество представило карту климатических угроз. Согласно ей, 99% судоходных водных путей подвергнутся повышенным рискам при прогнозируемом глобальном повышении температуры на 2 °C.