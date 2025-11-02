Карманные сокровища: где чаще всего россияне находят забытые деньги

Опрос, проведённый сервисом CDEK. Shopping, показал, что значительная часть населения России (44%) как минимум раз в год обнаруживает деньги, перебирая сезонную одежду.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Примечательно, что почти каждый пятый (19%) регулярно находит купюры, проверяя карманы своей верхней одежды. Наиболее распространенная сумма, которую россияне находят (33%), составляет от 500 до 1000 рублей. Однако 10% респондентов отмечали, что им доводилось находить более 5000 рублей.

Подобные сюрпризы в основном вызывают у людей приятные чувства.

Что чаще всего прячется в карманах

Лидирующим местом, где обнаруживаются забытые деньги, являются куртки (38%). Значительная доля находок приходится на пуховики (27%), а также пальто, в которых деньги находят почти 20% опрошенных.

В карманах одежды россияне находят не только деньги. Ключи (52%), губная помада (24%) и маски для лица (22%) также входят в список популярных находок.

Проблемы при покупке одежды: размер, несоответствие и цены

Согласно опросу МТС AdTech, проведенному в сентябре 2025 года, основные трудности, с которыми сталкиваются россияне при покупке одежды, связаны с подбором размера и ростовки (40%). Также отмечается несоответствие внешнего вида товара на фотографии и в реальности, а также значительный рост цен на одежду, пишет РБК.