Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей

2:09
Экономика

В 2026 году владельцам автомобилей в Санкт-Петербурге и других регионах России, возможно, придется столкнуться с увеличением стоимости услуг авторемонтных мастерских примерно на 15%.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Повышение ставки НДС

Этот прогноз обусловлен планируемым повышением ставки НДС с 20% до 22%, а также значительным сокращением лимита годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — с 60 миллионов до 10 миллионов рублей.

Юрий Валько, руководитель Союза автосервисов России, выразил опасения, что такие изменения могут привести к убыточности многих предприятий. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил более плавный переход — снижение порога до 30 миллионов рублей на первом этапе. Однако Министерство финансов пока не приняло окончательного решения по данному вопросу.

Влияние на автосервисы Санкт-Петербурга

Согласно данным "Яндекс Карт", в Санкт-Петербурге функционирует свыше 2,7 тысяч автосервисов. Эксперты и владельцы мастерских в городе обеспокоены тем, как новые правила налогообложения повлияют на местный автобизнес.

Святослав Данилов, совладелец сети автосервисов самообслуживания "Антисервис" и глава общественной организации автомобилистов "СПб.Авто", подчёркивает, что снижение порога УСН приведет к кризису в отрасли. Многие небольшие компании, работающие по упрощенной системе с налогом около 7%, будут вынуждены платить 22% НДС, что потребует повышения цен минимум на 20%. Данилов опасается, что это приведет к закрытию многих сервисов и общему удорожанию услуг и запчастей.

Он также отметил, что автобизнес уже сталкивается с трудностями, включая зависимость от импорта инструментов для ремонта и колебаний валютных курсов, что приводит к частым пересмотрам цен, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
