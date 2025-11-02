Дно пробито? Камаз фиксирует рекордно высокий убыток

Согласно финансовому отчету "Камаза", за первые три квартала 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 29,1 млрд рублей, что в 7,6 раза превышает аналогичный показатель за период с января по сентябрь 2024 года.

Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info камаз

Данные представлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Объем реализации продукции за указанный период сократился на 11,2% и составил 203,1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Валовая прибыль "Камаза" уменьшилась в 2,9 раза и достигла 5,3 млрд рублей. Операционный убыток увеличился до 11,89 млрд рублей, в то время как годом ранее убыток составлял 1,04 млрд рублей.

"Камаз" — ведущий автопроизводитель грузовых машин в России. Среди основных владельцев акций компании значатся государственная корпорация "Ростех" и "Автоинвест".