Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота в стакане воды: как еда и напитки влияют на кожу
Урожай не появился, хотя дерево здорово: тайна груши, которую не могут разгадать садоводы
Страх, доставшийся от дедов: мифы о заднем приводе, в которые пора перестать верить
Пришельцы в Калифорнии: океан выбросил редких существ на берег — очередной подарок природы
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Спортивный фрукт, о котором забывают: почему яблоки полезнее предтренировочных батончиков
Вода древних цивилизаций: под Коринфским заливом нашли озеро, скрытое 800 тысяч лет
Мозг знает, как жить дольше: найден генетический код, связывающий ум и долголетие
Полгода в неизвестности: Катя Лель выдвинула неожиданную версию исчезновения бывшего мужа

Дно пробито? Камаз фиксирует рекордно высокий убыток

1:13
Экономика

Согласно финансовому отчету "Камаза", за первые три квартала 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 29,1 млрд рублей, что в 7,6 раза превышает аналогичный показатель за период с января по сентябрь 2024 года.

камаз
Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info
камаз

Данные представлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Объем реализации продукции за указанный период сократился на 11,2% и  составил 203,1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Валовая прибыль "Камаза" уменьшилась в 2,9 раза и достигла 5,3 млрд рублей. Операционный убыток увеличился до 11,89 млрд рублей, в то время как годом ранее убыток составлял 1,04 млрд рублей.

"Камаз" — ведущий автопроизводитель грузовых машин в России. Среди основных владельцев акций компании значатся государственная корпорация "Ростех" и "Автоинвест".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Красота в стакане воды: как еда и напитки влияют на кожу
Урожай не появился, хотя дерево здорово: тайна груши, которую не могут разгадать садоводы
Страх, доставшийся от дедов: мифы о заднем приводе, в которые пора перестать верить
Пришельцы в Калифорнии: океан выбросил редких существ на берег — очередной подарок природы
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Спортивный фрукт, о котором забывают: почему яблоки полезнее предтренировочных батончиков
Вода древних цивилизаций: под Коринфским заливом нашли озеро, скрытое 800 тысяч лет
Мозг знает, как жить дольше: найден генетический код, связывающий ум и долголетие
Полгода в неизвестности: Катя Лель выдвинула неожиданную версию исчезновения бывшего мужа
Доллар дешевеет: что ждёт рубль? Прогноз Центробанка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.