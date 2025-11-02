Доллар дешевеет: что ждёт рубль? Прогноз Центробанка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По данным, опубликованным на сайте Центробанка, регулятор уменьшил официальный курс доллара на 30 октября на 35 копеек, установив его на отметке 79,47 рубля.

Параллельно произошло снижение курса европейской валюты на 69 копеек, до 92,25 рубля. Курс юаня также скорректировался, уменьшившись на 2 копейки и составив 11,17 рубля.

29 октября на заседании Совета Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ расценивают ослабление национальной валюты как фактор, способствующий росту инфляции. Она подчеркнула, что у регулятора не существует определенного "психологического барьера" для курса рубля, однако динамика курса и его высокая изменчивость принимаются во внимание. Набиуллина также добавила, что ЦБ не усматривает угроз для финансовой устойчивости в ослаблении рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития от сентября, среднегодовой курс рубля к доллару в 2025 году прогнозируется на уровне 86,1 рубля, что является улучшением по сравнению с апрельским прогнозом в 94,3 рубля. Прогноз на 2026 год также был пересмотрен в сторону улучшения – до 92,2 рубля за доллар вместо ожидавшихся ранее 100,2 рубля. На 2027 и 2028 годы ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 и 100,1 рубля соответственно, тогда как предыдущие оценки составляли 103,5 и 106 рублей за доллар, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
