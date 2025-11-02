Доллар дешевеет: что ждёт рубль? Прогноз Центробанка

По данным, опубликованным на сайте Центробанка, регулятор уменьшил официальный курс доллара на 30 октября на 35 копеек, установив его на отметке 79,47 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Параллельно произошло снижение курса европейской валюты на 69 копеек, до 92,25 рубля. Курс юаня также скорректировался, уменьшившись на 2 копейки и составив 11,17 рубля.

29 октября на заседании Совета Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ расценивают ослабление национальной валюты как фактор, способствующий росту инфляции. Она подчеркнула, что у регулятора не существует определенного "психологического барьера" для курса рубля, однако динамика курса и его высокая изменчивость принимаются во внимание. Набиуллина также добавила, что ЦБ не усматривает угроз для финансовой устойчивости в ослаблении рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития от сентября, среднегодовой курс рубля к доллару в 2025 году прогнозируется на уровне 86,1 рубля, что является улучшением по сравнению с апрельским прогнозом в 94,3 рубля. Прогноз на 2026 год также был пересмотрен в сторону улучшения – до 92,2 рубля за доллар вместо ожидавшихся ранее 100,2 рубля. На 2027 и 2028 годы ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 и 100,1 рубля соответственно, тогда как предыдущие оценки составляли 103,5 и 106 рублей за доллар, пишут "Ведомости".