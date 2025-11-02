Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последняя глава: когда Gunvor завершит покупку активов Лукойла

1:16
Экономика

По словам Дмитрия Касаткина из Kasatkin Consulting, завершение сделки по передаче зарубежных активов "Лукойла" компании Gunvor вероятно в течение месяца, при условии, что условия контракта одобрены обеими сторонами и осталось получить лишь одобрение регулирующих органов.

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Участие регуляторов в процессе

Касаткин подчеркнул, что точные сроки сложно спрогнозировать из-за необходимости участия третьих сторон, но отметил, что при условии завершения внутренних согласований у покупателя и продавца, регуляторные формальности могут быть улажены в течение месяца.

Структура активов "Лукойла" и периметр сделки

Касаткин также отметил, что "Лукойл" имеет сложную структуру владения международными активами. Предполагается, что в периметр сделки войдут перерабатывающие и сбытовые предприятия в Европейском союзе, а также, возможно, часть активов в области разведки и добычи, сообщает ТАСС

Предложение Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH

Ранее "Лукойл" информировал о получении предложения от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, компании, управляющей международными активами российской корпорации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
