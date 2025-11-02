Украина вводит налог на посылки: что изменится для покупателей

Украина планирует ввести налогообложение международных отправлений с ценой до 150 евро, а также предметов роскоши и электрокаров, стремясь уменьшить импорт и улучшить торговый баланс в условиях продолжающегося конфликта.
Национальный банк Украины советует ввести налог на "неприоритетный импорт", включая посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.
Дефицит платежного баланса Украины достиг рекордной отметки в 24,9 миллиарда долларов из-за военных расходов и крупных закупок импортных товаров во время текущего кризиса. Планируемая инициатива Нацбанка направлена на сокращение импорта товаров не первой необходимости и уменьшение неприоритетных трат. Для потребителей на Украине это приведет к увеличению стоимости покупок из-за границы.
