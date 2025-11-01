НПЗ получат бонусы: что изменится на топливном рынке

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство рассматривает возможность предоставления преференций нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в обмен на увеличение объёмов топлива, поставляемого на внутренний рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Как сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией, вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго разработать соответствующие поправки в налоговое законодательство. Решение было принято после совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, состоявшегося 22 октября.

Обеспечение приоритета поставок и лицензирование брокеров

Ведомства продолжают изучать вопрос приоритетного обеспечения конечных потребителей топливом на биржевых торгах, а также возможность лицензирования товарных брокеров. Ранее РБК сообщал о планах по созданию отдельной торговой сессии на бирже для этих целей. Ассоциация товарных брокеров (АТБ) выразила обеспокоенность возможными изменениями, обратившись к Новаку с просьбой разъяснить определение "конечные потребители" и исключить дискриминацию брокерских клиентов. ФАС заверила, что доступ к топливу будет равным для всех участников торгов.

Корректировки биржевых торгов и ограничение роста цен

Минэнерго, ФАС, ЦБ и Петербургской бирже (СПбМТСБ) поручено проработать корректировки биржевых торгов, включая возможное введение ограничений на рост цен на авиакеросин. Аналогичные правила уже действуют для бензина и дизеля. СПбМТСБ в сентябре ввела требования к заявкам на покупку этих видов топлива, ограничивающие колебания цен от +0,01% до -20% от текущего рыночного уровня, и продлила их действие до 10 ноября.