Euroclear ломает лёд: активы российских инвесторов начали таять по негласным правилам

4:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе начали размораживать активы российских инвесторов без участия американского регулятора. Это событие, казалось бы, техническое, на самом деле может изменить расстановку сил в истории с санкционными активами. На фоне растущего напряжения между ЕС и Россией новость о первых разблокированных счетах прозвучала неожиданно — но для многих инвесторов стала сигналом действовать быстро.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Новый порядок Euroclear

Европейская система Euroclear, через которую проходят расчёты по ценным бумагам во многих странах, изменила свой подход к операциям, связанным с российским Национальным расчётным депозитарием (НРД). Теперь для разблокировки активов не требуется лицензия OFAC — американского Управления по контролю за иностранными активами.

"Euroclear пересмотрела подход к разблокировке активов, связанных с НРД, в части лицензии OFAC. Юристы санкционной практики получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий", — рассказали в Delcredere.

По сути, если в сделке не участвуют американские лица, а активы перемещаются внутри Euroclear, достаточно лицензии, выданной Казначейством Бельгии. В этом случае Euroclear самостоятельно проводит операции без участия американских органов.

Первые успешные переводы

Одним из первых о результатах сообщил российский брокер, которому удалось провести перевод активов с пометкой US Nexus. Юристы отмечают, что таких примеров становится больше.

В адвокатском бюро NSP подтвердили, что даже активы, имеющие связь с юрисдикцией США, могут быть разблокированы, если американские граждане или компании не вовлечены в процесс.

"Однако есть риск, что Euroclear может в любой момент прекратить такую практику. Поэтому инвесторам, которые уже получили лицензию Казначейства Бельгии, необходимо торопиться", — предупредили в NSP.

По данным юристов, уже зафиксировано не менее трёх случаев успешного снятия ограничений у разных брокеров.

Почему это важно

Для инвесторов из России новость стала долгожданным прорывом. После 2022 года многие держатели зарубежных бумаг оказались в подвешенном состоянии: их активы зависли на счетах Euroclear из-за санкций, а любые операции требовали согласований с OFAC и другими структурами. Теперь же появилась возможность разблокировать часть средств по бельгийской лицензии.

Ситуация с замороженными активами

После начала спецоперации страны ЕС и "Большой семёрки" заморозили около половины валютных резервов России — свыше 200 млрд евро. Основная часть этих средств хранится в Euroclear.

А что если Euroclear снова изменит правила

Юристы не исключают, что текущий порядок — временный. Euroclear не публиковала официальных заявлений, и компании действуют на основании внутренних уведомлений. Если практика будет приостановлена, возможна новая волна блокировок.

Тем, кто успеет воспользоваться "окном возможностей", стоит завершить операции как можно скорее. По мнению специалистов, именно сейчас условия наиболее благоприятны для частичного возврата замороженных средств.

Мифы и правда

Миф 1. Разморозка доступна всем инвесторам.

Правда: без бельгийской лицензии операция невозможна.

Миф 2. Euroclear полностью сняла санкции.

Правда: изменён только механизм разблокировки внутри ЕС.

Миф 3. Это решение согласовано с США.

Правда: OFAC не участвует в процессе, что и делает новый порядок исключением.

Исторический контекст

Ранее все операции с российскими активами шли под строгим контролем американских регуляторов. В 2023 году Euroclear впервые заявила о невозможности проводить выплаты по бумагам, связанным с НРД. С тех пор активы на сотни миллиардов евро оставались недоступными. Попытки Москвы разблокировать их через дипломатические каналы успеха не принесли, и лишь в конце 2025 года появились первые реальные шаги к изменению ситуации.