Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке

Мосбиржа меняет старые стены на небоскрёбы: сумма сделки тянет на бюджет небольшого города

6:11
Экономика

Московская биржа официально приобрела офисные площади у девелопера Sezar Group в деловом центре "Москва-Сити". В новом пространстве разместится штаб-квартира торговой площадки. Хотя стороны не раскрывают параметры сделки, эксперты рынка недвижимости уже оценили её масштаб — примерно 30 тысяч квадратных метров и до 15,6 млрд рублей.

Москва-сити
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Москва-сити

Новый адрес крупнейшей биржи страны

Переезд Мосбиржи в башню "Сити-4" — одно из самых заметных событий на рынке коммерческой недвижимости столицы в этом году. По данным источников, близких к бирже, речь идёт о нескольких этажах в блоке А, строительство которого планируется завершить в первом квартале 2027 года. Именно там разместится головной офис компании.

"Сделка позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы", — заявил представитель торговой площадки.

Сегодня подразделения Мосбиржи разбросаны по трём локациям: два собственных здания находятся в Большом Кисловском переулке и на Спартаковской улице, а также арендуются помещения в Газетном переулке. Покупка единого офиса позволит оптимизировать расходы и ускорить внутренние взаимодействия.

Почему выбрали "Москва-Сити"

Рассматривалось два сценария — капитальный ремонт существующего головного офиса или приобретение нового здания. В итоге руководство приняло решение о покупке. Выбор в пользу "Москва-Сити" объясняется престижем района, транспортной доступностью и инфраструктурой бизнес-квартала, где уже расположены офисы крупнейших корпораций, банков и инвестиционных компаний.

"Исторически сотрудники группы "Московская биржа" располагаются в нескольких собственных зданиях и арендованных площадях", — пояснил представитель площадки.

По словам главы департамента перспективных проектов Sezar Group Георгия Новикова, завершение строительства башни А запланировано на начало 2027 года, а её концепция изначально ориентирована на современные корпоративные стандарты и технологическую инфраструктуру.

Сколько могла стоить сделка

Хотя официальная сумма сделки не раскрывается, консультанты рынка оценивают покупку примерно в 14,4-15,6 млрд рублей без учёта НДС. По словам директора департамента офисной недвижимости компании Ricci Дмитрия Антонова, стоимость за квадратный метр в башнях делового центра колеблется в пределах 480-520 тыс. рублей в зависимости от стадии готовности и отделки.

Для Мосбиржи это не только имиджевое приобретение, но и долгосрочная инвестиция в собственные активы. Эксперты считают, что в условиях стабильного спроса на премиальные офисы в центре столицы активы "Москва-Сити" сохраняют высокую ликвидность и привлекательность для крупных игроков.

Как пройдет переезд

Процесс переезда рассчитан на несколько этапов. До завершения строительства сотрудники продолжат работу в текущих зданиях. После ввода башни "Сити-4" в эксплуатацию начнется адаптация помещений под нужды биржи — от проектирования IT-инфраструктуры до организации рабочих пространств в формате open space.

  1. Подготовка проекта интерьеров и технических зон.

  2. Монтаж серверного оборудования и систем безопасности.

  3. Тестирование инженерных сетей.

  4. Переезд подразделений поэтапно, без остановки бизнес-процессов.

Переезд, по оценкам аналитиков, может быть завершён в 2027–2028 годах.

А что если здание подорожает

Если к моменту завершения строительства стоимость офисов в "Москва-Сити" вырастет, Мосбиржа только выиграет: рыночная стоимость её актива увеличится. Аналитики прогнозируют умеренный рост цен на премиальные офисы из-за ограниченного объема новых предложений. Кроме того, наличие собственного здания снизит зависимость от колебаний рынка аренды.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы
Единый штаб-квартирный центр Высокие первоначальные инвестиции
Упрощённая логистика сотрудников Необходимость ожидать завершения строительства
Престижное расположение Потенциальные риски роста эксплуатационных расходов
Повышение капитализации компании Меньшая гибкость в изменении локации

FAQ

— Почему Мосбиржа выбрала именно Sezar Group?
Потому что компания обладает портфелем современных офисных проектов в "Москва-Сити" и предложила наиболее подходящие условия по срокам и техническому оснащению.

— Что произойдет со старыми офисами биржи?
Часть помещений может быть продана, другая — сохранена для вспомогательных подразделений или архивов.

Мифы и правда

Миф: Крупным компаниям выгоднее арендовать.
Правда: Для организаций с устойчивыми потоками и долгосрочными планами покупка даёт больше преимуществ и снижает риски.

Миф: Все башни одинаковы.
Правда: Каждый объект имеет уникальные планировки, инженерные решения и уровень оснащения, что сильно влияет на цену.

Исторический контекст

  1. 1992 год — утверждение концепции делового центра "Москва-Сити".

  2. 2003 год — начало активного строительства башен.

  3. 2016 год — завершение ключевых объектов комплекса.

  4. 2025 год — переход крупнейших корпораций в бизнес-квартал нового поколения.

  5. 2027 год — ожидаемое открытие башни "Сити-4" и переезд штаб-квартиры Мосбиржи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня которая не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня которая не выйдет из моды десятилетиями
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
2 ноября: первые женщины-герои, Приднестровье в огне и именины Артёмов
Хлор не спасёт: что на самом деле живёт в воде даже самого чистого бассейна и как себя обезопасить
Развязка близка: Зенит сокрушил Локо и сбросил непобедимых с небес – что произошло
Секрет стилистов раскрыт: эта простая функция фена сделает ваши волосы шикарными
Когда железо учится терпению: японские авто, которые стали философией на колёсах
Тайный язык сливок и радиккьо: почему это блюдо называют гастрономическим признанием в любви
Из рыбацкой деревушки в технологический рай: этот город Китая потряс мир и примет АТЭС
Мне не хватало отца: Милош Бикович объяснил, как это повлияло на его воспитание сына
Когда мозг тонет в собственных отходах: что скрывает хронический недосып
Убийственный завтрак: набор, который сжигает главный орган долголетия — начало дня с последствиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.