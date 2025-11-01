Мосбиржа меняет старые стены на небоскрёбы: сумма сделки тянет на бюджет небольшого города

Московская биржа официально приобрела офисные площади у девелопера Sezar Group в деловом центре "Москва-Сити". В новом пространстве разместится штаб-квартира торговой площадки. Хотя стороны не раскрывают параметры сделки, эксперты рынка недвижимости уже оценили её масштаб — примерно 30 тысяч квадратных метров и до 15,6 млрд рублей.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва-сити

Новый адрес крупнейшей биржи страны

Переезд Мосбиржи в башню "Сити-4" — одно из самых заметных событий на рынке коммерческой недвижимости столицы в этом году. По данным источников, близких к бирже, речь идёт о нескольких этажах в блоке А, строительство которого планируется завершить в первом квартале 2027 года. Именно там разместится головной офис компании.

"Сделка позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы", — заявил представитель торговой площадки.

Сегодня подразделения Мосбиржи разбросаны по трём локациям: два собственных здания находятся в Большом Кисловском переулке и на Спартаковской улице, а также арендуются помещения в Газетном переулке. Покупка единого офиса позволит оптимизировать расходы и ускорить внутренние взаимодействия.

Почему выбрали "Москва-Сити"

Рассматривалось два сценария — капитальный ремонт существующего головного офиса или приобретение нового здания. В итоге руководство приняло решение о покупке. Выбор в пользу "Москва-Сити" объясняется престижем района, транспортной доступностью и инфраструктурой бизнес-квартала, где уже расположены офисы крупнейших корпораций, банков и инвестиционных компаний.

"Исторически сотрудники группы "Московская биржа" располагаются в нескольких собственных зданиях и арендованных площадях", — пояснил представитель площадки.

По словам главы департамента перспективных проектов Sezar Group Георгия Новикова, завершение строительства башни А запланировано на начало 2027 года, а её концепция изначально ориентирована на современные корпоративные стандарты и технологическую инфраструктуру.

Сколько могла стоить сделка

Хотя официальная сумма сделки не раскрывается, консультанты рынка оценивают покупку примерно в 14,4-15,6 млрд рублей без учёта НДС. По словам директора департамента офисной недвижимости компании Ricci Дмитрия Антонова, стоимость за квадратный метр в башнях делового центра колеблется в пределах 480-520 тыс. рублей в зависимости от стадии готовности и отделки.

Для Мосбиржи это не только имиджевое приобретение, но и долгосрочная инвестиция в собственные активы. Эксперты считают, что в условиях стабильного спроса на премиальные офисы в центре столицы активы "Москва-Сити" сохраняют высокую ликвидность и привлекательность для крупных игроков.

Как пройдет переезд

Процесс переезда рассчитан на несколько этапов. До завершения строительства сотрудники продолжат работу в текущих зданиях. После ввода башни "Сити-4" в эксплуатацию начнется адаптация помещений под нужды биржи — от проектирования IT-инфраструктуры до организации рабочих пространств в формате open space.

Подготовка проекта интерьеров и технических зон. Монтаж серверного оборудования и систем безопасности. Тестирование инженерных сетей. Переезд подразделений поэтапно, без остановки бизнес-процессов.

Переезд, по оценкам аналитиков, может быть завершён в 2027–2028 годах.

А что если здание подорожает

Если к моменту завершения строительства стоимость офисов в "Москва-Сити" вырастет, Мосбиржа только выиграет: рыночная стоимость её актива увеличится. Аналитики прогнозируют умеренный рост цен на премиальные офисы из-за ограниченного объема новых предложений. Кроме того, наличие собственного здания снизит зависимость от колебаний рынка аренды.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Единый штаб-квартирный центр Высокие первоначальные инвестиции Упрощённая логистика сотрудников Необходимость ожидать завершения строительства Престижное расположение Потенциальные риски роста эксплуатационных расходов Повышение капитализации компании Меньшая гибкость в изменении локации

FAQ

— Почему Мосбиржа выбрала именно Sezar Group?

Потому что компания обладает портфелем современных офисных проектов в "Москва-Сити" и предложила наиболее подходящие условия по срокам и техническому оснащению.

— Что произойдет со старыми офисами биржи?

Часть помещений может быть продана, другая — сохранена для вспомогательных подразделений или архивов.

Мифы и правда

Миф: Крупным компаниям выгоднее арендовать.

Правда: Для организаций с устойчивыми потоками и долгосрочными планами покупка даёт больше преимуществ и снижает риски.

Миф: Все башни одинаковы.

Правда: Каждый объект имеет уникальные планировки, инженерные решения и уровень оснащения, что сильно влияет на цену.

Исторический контекст

1992 год — утверждение концепции делового центра "Москва-Сити". 2003 год — начало активного строительства башен. 2016 год — завершение ключевых объектов комплекса. 2025 год — переход крупнейших корпораций в бизнес-квартал нового поколения. 2027 год — ожидаемое открытие башни "Сити-4" и переезд штаб-квартиры Мосбиржи.