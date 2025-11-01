Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу подтвердил обязательство Китая к многостороннему сотрудничеству, объявив, что Шэньчжэнь (провинция Гуандун) станет местом проведения следующего саммита АТЭС.
Это заявление было сделано во время церемонии передачи председательства на встрече экономических лидеров АТЭС в международном конференц-центре Хвабэк в южнокорейском Кёнджу.
Си Цзиньпин отметил, что всего десять лет назад Шэньчжэнь был рыбацкой деревней, а сейчас — это современный город, который стал значимым двигателем роста Китая.
Шэньчжэнь, часто называемый китайской Кремниевой долиной, является домом технологических гигантов Huawei, BYD, Tencent, Alibaba и DJI. Согласно отчёту правительства Шэньчжэня, в 2024 году ВВП города увеличился на 5,8%, достигнув 3,68 трлн юаней (740,4 млрд долларов), что сделало его одним из самых успешных городов Китая.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.