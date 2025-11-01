Из рыбацкой деревушки в технологический рай: этот город Китая потряс мир и примет АТЭС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу подтвердил обязательство Китая к многостороннему сотрудничеству, объявив, что Шэньчжэнь (провинция Гуандун) станет местом проведения следующего саммита АТЭС.

Park in downtown Shenzhen
Фото: commons.wikimedia.org by Галин Владимир Петрович, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Park in downtown Shenzhen

Это заявление было сделано во время церемонии передачи председательства на встрече экономических лидеров АТЭС в международном конференц-центре Хвабэк в южнокорейском Кёнджу.

Шэньчжэнь: от рыбацкой деревушки до мегаполиса

Си Цзиньпин отметил, что всего десять лет назад Шэньчжэнь был рыбацкой деревней, а сейчас — это современный город, который стал значимым двигателем роста Китая.

Технологический хаб Китая

Шэньчжэнь, часто называемый китайской Кремниевой долиной, является домом технологических гигантов Huawei, BYD, Tencent, Alibaba и DJI. Согласно отчёту правительства Шэньчжэня, в 2024 году ВВП города увеличился на 5,8%, достигнув 3,68 трлн юаней (740,4 млрд долларов), что сделало его одним из самых успешных городов Китая.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
