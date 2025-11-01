Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла

Индия значительно увеличила импорт подсолнечного масла из России, повысив объёмы в 12 раз за последние четыре года. Россия теперь занимает позицию крупнейшего поставщика этой продукции в страну.
Рост поставок объясняется надёжностью российских морских портов и конкурентоспособными ценами на подсолнечное масло. Ожидается, что цепочка поставок продолжит укрепляться, и Россия сохранит свои лидерские позиции в этом сегменте импорта для Индии.
По словам Сандипа Баджория, главы Международной ассоциации производителей подсолнечного масла, рост поставок из России обеспечивается благодаря конкурентоспособным ценам, соответствующим требованиям индийского рынка. Это позволит России в будущем сохранить долю в 55-60% в закупках Индией этой продукции за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economic Times.
