Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла

Экономика

Индия значительно увеличила импорт подсолнечного масла из России, повысив объёмы в 12 раз за последние четыре года. Россия теперь занимает позицию крупнейшего поставщика этой продукции в страну.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подсолнечное масло

Факторы роста поставок

Рост поставок объясняется надёжностью российских морских портов и конкурентоспособными ценами на подсолнечное масло. Ожидается, что цепочка поставок продолжит укрепляться, и Россия сохранит свои лидерские позиции в этом сегменте импорта для Индии.

Конкурентоспособные цены на рынке

По словам Сандипа Баджория, главы Международной ассоциации производителей подсолнечного масла, рост поставок из России обеспечивается благодаря конкурентоспособным ценам, соответствующим требованиям индийского рынка. Это позволит России в будущем сохранить долю в 55-60% в закупках Индией этой продукции за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economic Times.