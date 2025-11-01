Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не травля, а равнодушие родителей: что на самом деле оставляет самые глубокие шрамы в детстве
Тьма под глазами не прощает ошибок: одно движение утром — и лицо будто после отпуска
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат

От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности

Экономика

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с Владимиром Путиным обсудил рост потребления минтая и отметил активное участие бизнес-ассоциаций, торговых сетей и общепита в этом вопросе.

Запечённый минтай с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённый минтай с овощами

Достижения в потреблении рыбы

Губернатор подчеркнул, что в соответствии с поручениями президента была организована комплексная работа по повышению потребления рыбы. Он сообщил, что объём внутреннего потребления минтая вырос до 30% от общего улова. За 2024 год потребление на душу населения увеличилось на 30%, а по сравнению с 2019 годом — более чем в два раза. Особенно заметен рост потребления глубокой переработки: филе — в 2,6 раза, фарша — в 1,7 раза, сурими — в 1,9 раза.

Программа продвижения "Дальневосточный минтай"

В 2023 году Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) начала программу продвижения минтая с целью удвоить его потребление до 350 тыс. тонн к 2026 году. Программа включает две ключевые задачи: сделать минтай популярным и расширить ассортимент продукции.

Работа с общественностью и инновации

"Дальневосточный минтай" активно использует сайт, социальные сети и рекламные материалы, включая рецепты, сериалы и даже мультфильмы. Также осуществляется сотрудничество с блогерами и шеф-поварами для разработки новых блюд.

Увеличение узнаваемости продукта

Исследования показывают, что с 2023 года узнаваемость минтая возросла в 1,6 раза — до 74% потребителей, а число покупателей увеличилось почти на четверть, что на сегодняшний день превышает 70%, сообщает Fishnews.

По словам представителей АДМ, за ростом потребления стоит не только маркетинг, но и усилия рыбодобывающих компаний, ритейла и переработчиков, направленные на развитие каналов дистрибуции и создание новых продуктов

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Последние материалы
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат
Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину
Молодёжь фотографирует машины без спроса: как снимки машин попадают в руки угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.