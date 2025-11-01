От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с Владимиром Путиным обсудил рост потребления минтая и отметил активное участие бизнес-ассоциаций, торговых сетей и общепита в этом вопросе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый минтай с овощами

Достижения в потреблении рыбы

Губернатор подчеркнул, что в соответствии с поручениями президента была организована комплексная работа по повышению потребления рыбы. Он сообщил, что объём внутреннего потребления минтая вырос до 30% от общего улова. За 2024 год потребление на душу населения увеличилось на 30%, а по сравнению с 2019 годом — более чем в два раза. Особенно заметен рост потребления глубокой переработки: филе — в 2,6 раза, фарша — в 1,7 раза, сурими — в 1,9 раза.

Программа продвижения "Дальневосточный минтай"

В 2023 году Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) начала программу продвижения минтая с целью удвоить его потребление до 350 тыс. тонн к 2026 году. Программа включает две ключевые задачи: сделать минтай популярным и расширить ассортимент продукции.

Работа с общественностью и инновации

"Дальневосточный минтай" активно использует сайт, социальные сети и рекламные материалы, включая рецепты, сериалы и даже мультфильмы. Также осуществляется сотрудничество с блогерами и шеф-поварами для разработки новых блюд.

Увеличение узнаваемости продукта

Исследования показывают, что с 2023 года узнаваемость минтая возросла в 1,6 раза — до 74% потребителей, а число покупателей увеличилось почти на четверть, что на сегодняшний день превышает 70%, сообщает Fishnews.

По словам представителей АДМ, за ростом потребления стоит не только маркетинг, но и усилия рыбодобывающих компаний, ритейла и переработчиков, направленные на развитие каналов дистрибуции и создание новых продуктов