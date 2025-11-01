Индейка на шёлковом пути: Россия расширяет экспортные горизонты

С января по сентябрь 2025 года Россия достигла исторического максимума в поставках мяса и субпродуктов индейки в Узбекистан.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use запеченная индейка

Общий объём экспорта превысил 850 тонн, что эквивалентно почти 1,5 миллионам долларов. Начало экспортных операций было положено в 2022 году, а за весь 2024 год объём поставок составил около 3 тонн на сумму 8,5 тысяч долларов.

Рост поставок индейки в Таджикистан

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении экспорта индейки в Таджикистан. Начиная с 2019 года, поставки в эту страну продемонстрировали значительный рост. За первые девять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Таджикистан около 700 тонн индейки на сумму более 1 миллиона долларов, в то время как за весь предыдущий год этот показатель составлял около 2 тонн на сумму около 8 тысяч долларов, сообщает "Агроэксперт".

Диверсификация экспортных направлений

Российский экспорт индейки демонстрирует положительную динамику и в других странах. Отмечается значительное увеличение поставок в Грузию (в 16 раз), Габон (в 9 раз), Кувейт и Сербию (в 7 раз), а также в Бенин (в 6 раз).

В стоимостном выражении также зафиксирован рост объемов поставок в Иорданию (в 3 раза), Азербайджан (в 2,5 раза), Анголу и Абхазию (в 2,3 раза), ОАЭ и Саудовскую Аравию (в 2 раза).