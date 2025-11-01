Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не травля, а равнодушие родителей: что на самом деле оставляет самые глубокие шрамы в детстве
Тьма под глазами не прощает ошибок: одно движение утром — и лицо будто после отпуска
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами

Индейка на шёлковом пути: Россия расширяет экспортные горизонты

1:47
Экономика

С января по сентябрь 2025 года Россия достигла исторического максимума в поставках мяса и субпродуктов индейки в Узбекистан.

запеченная индейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use
запеченная индейка

Общий объём экспорта превысил 850 тонн, что эквивалентно почти 1,5 миллионам долларов. Начало экспортных операций было положено в 2022 году, а за весь 2024 год объём поставок составил около 3 тонн на сумму 8,5 тысяч долларов.

Рост поставок индейки в Таджикистан

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении экспорта индейки в Таджикистан. Начиная с 2019 года, поставки в эту страну продемонстрировали значительный рост. За первые девять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Таджикистан около 700 тонн индейки на сумму более 1 миллиона долларов, в то время как за весь предыдущий год этот показатель составлял около 2 тонн на сумму около 8 тысяч долларов, сообщает "Агроэксперт".

Диверсификация экспортных направлений

Российский экспорт индейки демонстрирует положительную динамику и в других странах. Отмечается значительное увеличение поставок в Грузию (в 16 раз), Габон (в 9 раз), Кувейт и Сербию (в 7 раз), а также в Бенин (в 6 раз).

В стоимостном выражении также зафиксирован рост объемов поставок в Иорданию (в 3 раза), Азербайджан (в 2,5 раза), Анголу и Абхазию (в 2,3 раза), ОАЭ и Саудовскую Аравию (в 2 раза).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Последние материалы
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат
Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину
Молодёжь фотографирует машины без спроса: как снимки машин попадают в руки угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.