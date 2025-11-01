Кошелёк опустеет быстрее: проезд в Казани станет одинаково дорогим

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Экономика

Цена на билет за проезд в общественном транспорте Казани может вырасти на 6 рублей. И наличный расчёт, и оплата картой будут стоить одинаково.

НефАЗ-5299
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
НефАЗ-5299

Исторический контекст

В 2015 году в татарстанской столице проезд в автобусе стоил 20 рублей наличными и 18 рублей по карте. В 2016 году цена возросла до 25 рублей и 23 рублей соответственно. В 2019 году проезд увеличился до 27 рублей и 25 рублей, а в пандемийный 2020-й — до 30 рублей наличными и 27 рублей по карте. В 2021 году стоимость за наличный билет составила 35 рублей, в 2022 — 36 рублей за наличные и 31 — по карте. В прошлом году за поездку приходилось платить 42 рубля наличными и 38 рублей картой.

Новые повышения

С начала 2025 года очередное повышение — до 43 рублей независимо от способа оплаты. К концу этого года транспортные компании обсуждают возможность увеличения цены до 49 рублей.

Требования перевозчиков

Перевозчики также хотят повысить размер компенсации от властей за провоз льготных категорий населения с 33 до 49 рублей. Региональный Госкомитет по тарифам подтвердил, что рассматривает заявки о пересмотре цен, сообщает inkazan.ru.

Повышение цен может касаться не только Казани, но и других городов, таких как Набережные Челны и Нижнекамск. Окончательное решение о повышении, как правило, принимается в декабре, а вступает в силу в следующем году.

Причины повышения цен

Обоснования для повышения цен у транспортников остаются неизменными: рост цен на бензин, запчасти и необходимость повышения зарплат сотрудникам на фоне нехватки кадров, а также обновление подвижного состава. Глава МУП "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков отмечал, что себестоимость поездки на электрическом транспорте может составлять до 63 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
