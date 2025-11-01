Лёгких денег больше нет: финский регион ищет спасение после закрытия границы с Россией

Экономика

Закрытие финской границы для россиян стало катастрофой для экономики приграничных областей, например, Южной Карелии.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Humala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иматра, Valtionhotelli - panoramio

По подсчетам региональных властей, прекращение притока туристов ежедневно приносит убытки в размере около 1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов США). Это привело к значительному росту числа безработных и массовому закрытию предприятий малого бизнеса.

Кризис в Иматре

Особенно сильный удар пришелся по городу Иматра, экономика которого десятилетиями была ориентирована на покупателей из России. Сари Тукиайнен, местная предпринимательница, рассказывает, что российские туристы активно скупали одежду. Сейчас ее магазин, как и многие другие в центре, закрывается. Безработица в Иматре, где проживает 25 000 человек, достигла 15%, это значительно выше, чем средний показатель по стране (9,1%).

Последствия для промышленности и социальной сферы

Тяжёлые времена наступили и для местной промышленности. Крупнейшие лесоперерабатывающие предприятия, такие как UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group, объявили о масштабных сокращениях рабочих мест в регионе. Это связано с прекращением поставок сырья и потерей рынков сбыта в России.

Сокращение налоговых поступлений негативно сказалось на уровне медицинского обслуживания. По словам Сары Виртанен, председателя Молодёжного совета Иматры, многие семьи столкнулись с финансовыми трудностями.

Поиск новых путей развития

Городские власти пытаются разрешить кризисную ситуацию, разрабатывая новую стратегию развития, не зависящую от российского рынка. Иматра планирует получить статус особой экономической зоны с льготным налогообложением, чтобы привлечь инвестиции в экологически чистые технологии.

Местные жители и власти осознают, что времена "лёгких" денег из России прошли, и региону предстоит длительный и сложный процесс реструктуризации экономики, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.