Тикают часы: почему важно уже сегодня начать копить на пенсию

Для того чтобы не столкнуться со снижением уровня жизни, важно откладывать деньги из своих текущих доходов в накопительный фонд.

Мнение эксперта

Константин Ордов, доктор экономических наук и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, поделился таким мнением в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, многие удивляются, когда он говорит, что не стоит полагаться только на пенсию.

Снижение уровня жизни

Он отметил, что если у работника была относительно высокая зарплата, то пенсия в 20 тысяч рублей может привести к резкому ухудшению уровня жизни. Люди привыкают к определённому уровню дохода и потребления, и выход на пенсию становится стрессом.

Рекомендации по накоплениям

Чтобы избежать "неприятностей" после выхода на пенсию, эксперт советует начинать задумываться о накоплениях как можно раньше. Чем раньше вы начнёте откладывать деньги, тем меньше будет необходимо отчислять в накопительный фонд. Диверсификация сбережений поможет сделать пенсию более комфортной.

Статистика о доходах на пенсии

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что только 28% россиян рассматривают работу или подработку как основной источник дохода на пенсии. Лишь 23% доверяют государственным ежемесячным выплатам.