Росимущество выставило на торги сладкий лот: что ждёт бывшую империю Конти

Росимущество объявило о начале поиска покупателей для бывших российских активов украинской кондитерской группы "Конти", обращённых в собственность государства.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Конфеты

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "ГИС Торги" 31 октября.

Ведомство планирует реализовать на аукционе комплекс активов, включающий АО "Конти-Рус" и связанные с ним компании: "КЦ "Мерлетто", "Кэндимакс" и "Мерлетто Капитал".

Стоимость и активы

Начальная стоимость лота определена в размере 4,8 млрд рублей. Торги запланированы на 28 ноября.

Согласно лотовой документации, на балансе указанных структур находятся различные объекты недвижимости и имущественные комплексы, а также права на бренды кондитерских изделий. В частности, "Конти-Рус" владеет фабриками в Курске (на улицах Магистральная и Золотая) и Иваново (на улице Станкостроителей) с совокупной производственной мощностью около 130 тыс. тонн готовой продукции в год. Компании также принадлежат 880 товарных знаков.

"КЦ "Мерлетто" является собственником кондитерского производства в Липецке, выпускающего около 6 тыс. тонн продукции в год, а также владеет брендами "Мерлетто", "Тоффибрейк", "Все в шоколаде", "Кокосовый Пашка" и другими.

"Кэндимакс" занимается инвестициями в ценные бумаги, в то время как "Мерлетто Капитал" специализируется на консультационных услугах в сфере коммерческой деятельности и управления. Информация о конкретных активах этих двух компаний не раскрывается.

Из истории активов

Выставленные на торги предприятия ранее составляли основу российского подразделения украинского кондитерского холдинга "Конти", основанного в 1997 году как "Производственное объединение Киев-Конти". Группа приобрела Курскую кондитерскую фабрику в 2004 году, что позволило ей выйти на российский рынок. "Конти-Рус" была создана на базе именно этой фабрики. Впоследствии компания также приобрела фабрику в Иваново, сообщает РБК.