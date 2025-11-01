Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инспектор уносит документы и не возвращается: как водителю защитить себя от произвола
Щитовидка бьет тревогу: какие ошибки в питании разрушают эндокринную систему
Один слой вкуснее другого: салат с копчёной курицей, который станет хитом застолья
Они не обнимаются зря: как понять, что между вашими котами действительно дружба
Куст, который цветёт, как весна: почему спирея стала любимицей российских дач
Обычные продукты удивили нутрициологов: в них белка больше, чем в стейке
Билеты за 1 рубль: в День народного единства на Роза Хутор будет действовать спецпредложение для защитников Отечества
Развод и новый старт: чем Никита Пресняков займётся в России после возвращения
Жирная, но обезвоженная: сигналы, что коже не хватает влаги и как вернуть ей сияние за пару дней

Росимущество выставило на торги сладкий лот: что ждёт бывшую империю Конти

2:19
Экономика

Росимущество объявило о начале поиска покупателей для бывших российских активов украинской кондитерской группы "Конти", обращённых в собственность государства. 

Конфеты
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Конфеты

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "ГИС Торги" 31 октября.

Ведомство планирует реализовать на аукционе комплекс активов, включающий АО "Конти-Рус" и связанные с ним компании: "КЦ "Мерлетто", "Кэндимакс" и "Мерлетто Капитал".

Стоимость и активы

Начальная стоимость лота определена в размере 4,8 млрд рублей. Торги запланированы на 28 ноября.

Согласно лотовой документации, на балансе указанных структур находятся различные объекты недвижимости и имущественные комплексы, а также права на бренды кондитерских изделий. В частности, "Конти-Рус" владеет фабриками в Курске (на улицах Магистральная и Золотая) и Иваново (на улице Станкостроителей) с совокупной производственной мощностью около 130 тыс. тонн готовой продукции в год. Компании также принадлежат 880 товарных знаков.

"КЦ "Мерлетто" является собственником кондитерского производства в Липецке, выпускающего около 6 тыс. тонн продукции в год, а также владеет брендами "Мерлетто", "Тоффибрейк", "Все в шоколаде", "Кокосовый Пашка" и другими.

"Кэндимакс" занимается инвестициями в ценные бумаги, в то время как "Мерлетто Капитал" специализируется на консультационных услугах в сфере коммерческой деятельности и управления. Информация о конкретных активах этих двух компаний не раскрывается.

Из истории активов

Выставленные на торги предприятия ранее составляли основу российского подразделения украинского кондитерского холдинга "Конти", основанного в 1997 году как "Производственное объединение Киев-Конти". Группа приобрела Курскую кондитерскую фабрику в 2004 году, что позволило ей выйти на российский рынок. "Конти-Рус" была создана на базе именно этой фабрики. Впоследствии компания также приобрела фабрику в Иваново, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Надёжные, вместительные и недорогие: какие автомобили до 800 тысяч ещё реально взять на вторичке
Половина кнопок на вашей машине — маркетинг: вот что на самом деле происходит, когда вы их нажимаете
Инспектор уносит документы и не возвращается: как водителю защитить себя от произвола
Щитовидка бьет тревогу: какие ошибки в питании разрушают эндокринную систему
Один слой вкуснее другого: салат с копчёной курицей, который станет хитом застолья
Они не обнимаются зря: как понять, что между вашими котами действительно дружба
Куст, который цветёт, как весна: почему спирея стала любимицей российских дач
Обычные продукты удивили нутрициологов: в них белка больше, чем в стейке
Росимущество выставило на торги сладкий лот: что ждёт бывшую империю Конти
Билеты за 1 рубль: в День народного единства на Роза Хутор будет действовать спецпредложение для защитников Отечества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.