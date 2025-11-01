Два миллиона вне штата: рынок труда меняется — и вот почему

В текущем году наблюдается существенный подъём в привлечении исполнителей на основе гражданско-правовых соглашений (ГПХ).

По информации Росстата, к началу осени количество таких работников достигло почти двух миллионов человек, что на 50% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. В то время как ранее наблюдалось снижение их численности, теперь ситуация кардинально изменилась, пишут Известия.

Наиболее востребованные сферы

Наибольшая доля специалистов, работающих по схеме ГПХ, сосредоточена в таких отраслях, как торговля, финансовый сектор, здравоохранение и образовательная сфера.

Факторы, влияющие на рост популярности ГПХ

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова выделяет несколько причин, обуславливающих рост популярности ГПХ. Во-первых, ГПХ заключаются не только с физическими лицами, но и с самозанятыми, чья численность продолжает стремительно увеличиваться. Во-вторых, ГПХ остаётся одним из немногих доступных способов привлечения иностранных специалистов, работающих удалённо.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global отмечает, что для компаний ГПХ является экономически целесообразным вариантом. Оформление такого договора происходит быстрее и проще, чем трудового, и не требует большого объема документации. Кроме того, работодатель освобождается от необходимости оплаты отпусков, командировок, компенсаций при увольнении и оформления ДМС, если это не предусмотрено договором.