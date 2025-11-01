Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда вода пахнет смертью: 5 рек, от которых отворачивается даже природа
Девушки тратят часы в зале зря: почему лёгкие веса могут работать мощнее, чем штанга — секрет тренировок
Смерть сына и болезнь: от чего умер знаменитый режиссёр Геральд Бежанов
Краска всё помнит: как толщиномер раскрывает прошлое машины лучше любого отчёта
Манускрипты из плоти и меха: волосатые книги Средневековья раскрыли страшную тайну
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят

Токио затягивает пояса: город готовится к энергетическим ограничениям

1:33
Экономика

Летом 2026 года Токио может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

Причины дефицита

Ожидается, что в зоне действия компании TEPCO резервные мощности значительно сократятся в период с июля по сентябрь 2026 года. Японские стандарты предусматривают, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения объем поставляемой электроэнергии должен превышать пиковое потребление не менее чем на 3%.

Основной причиной усугубляющегося дефицита является планомерный вывод из эксплуатации или проведение ремонтных работ на устаревших тепловых электростанциях общей мощностью 2,56 ГВт. К тому же, в регионе, обслуживаемом TEPCO, после аварии на "Фукусиме-1", когда все реакторы были остановлены, ни один атомный энергоблок так и не был перезапущен.

Возможные решения

В качестве мер по преодолению надвигающегося дефицита рассматриваются варианты импорта электроэнергии из других регионов, а также увеличение нагрузки на действующие электростанции. Помимо этого, предприятиям и жителям города будет рекомендовано сократить потребление электроэнергии в летние месяцы, чтобы избежать веерных отключений. Пик потребления электроэнергии в Японии в этот период обусловлен повсеместным использованием кондиционеров в условиях сильной жары, пишет ТАСС со ссылкой на японское издание "Никкэй"

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Победа партии Милея открыла ворота новой войне: Венесуэла на грани наземного вторжения
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.