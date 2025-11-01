Токио затягивает пояса: город готовится к энергетическим ограничениям

Летом 2026 года Токио может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЛЭП

Причины дефицита

Ожидается, что в зоне действия компании TEPCO резервные мощности значительно сократятся в период с июля по сентябрь 2026 года. Японские стандарты предусматривают, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения объем поставляемой электроэнергии должен превышать пиковое потребление не менее чем на 3%.

Основной причиной усугубляющегося дефицита является планомерный вывод из эксплуатации или проведение ремонтных работ на устаревших тепловых электростанциях общей мощностью 2,56 ГВт. К тому же, в регионе, обслуживаемом TEPCO, после аварии на "Фукусиме-1", когда все реакторы были остановлены, ни один атомный энергоблок так и не был перезапущен.

Возможные решения

В качестве мер по преодолению надвигающегося дефицита рассматриваются варианты импорта электроэнергии из других регионов, а также увеличение нагрузки на действующие электростанции. Помимо этого, предприятиям и жителям города будет рекомендовано сократить потребление электроэнергии в летние месяцы, чтобы избежать веерных отключений. Пик потребления электроэнергии в Японии в этот период обусловлен повсеместным использованием кондиционеров в условиях сильной жары, пишет ТАСС со ссылкой на японское издание "Никкэй"