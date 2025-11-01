Крымский виноград станет новым золотом: планируется собрать не менее 100 тысяч тонн винограда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Исторически сложилось, что Республика Крым — земля, благоприятная для культивирования винограда. В настоящее время винодельческая отрасль региона активно развивается, при этом успешно функционируют как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

Несмотря на непростые погодные условия, сложившиеся в текущем сельскохозяйственном году, власти республики ставят перед собой амбициозную задачу — собрать не менее 100 тысяч тонн винограда.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в беседе с изданием "Агроэксперт", подчеркнув значительный потенциал развития отрасли.

Новые технологии на службе виноградарей

По словам министра, благодаря вводу в эксплуатацию новых виноградных площадей и активному применению современной уборочной техники, темпы сбора урожая значительно возросли. В регионе также планируется внедрение передовых технологий, в частности, создание "умных виноделен", охватывающих весь цикл производства — от выращивания винограда до розлива готовой продукции.

Автоматизация и мониторинг

В планах — внедрение автоматизированной системы учета виноградных лоз и рядов, а также использование технологий оперативного мониторинга состояния растений. Обсуждается возможность обработки кустов ультрафиолетом, что представляет собой инновационный подход к защите винограда. Особое внимание уделяется разработке технологий, которые помогут виноделам совершенствовать процесс производства напитков.

Диверсификация сельского хозяйства

В дополнение к виноделию, в Крыму активно развивается рыбоводство. Также в регионе появляются обширные лавандовые поля, привлекающие туристов и служащие сырьем для производства ценных эфирных масел.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
