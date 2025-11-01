Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей

Экономика

Владельцы автомобилей смогут приобретать "красивые" государственные регистрационные знаки через сервис "Госуслуги".

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Законопроект с этим предложением был внесён в Госдуму 30 октября депутатами фракции "Новые люди". Инициатива может принести бюджету около 25 миллиардов рублей в год, как предполагают авторы.

Идея и инициатор

Предложение легально продавать "красивые" номера было озвучено Алексеем Нечаевым, руководителем фракции "Новые люди", 18 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным. В пояснительной записке к законопроекту депутаты ссылаются на поручение Путина, данное через два дня после встречи.

Для реализации этой идеи предлагается дополнить закон о госрегистрации транспортных средств новой статьей "Резервирование государственных регистрационных номеров транспортных средств". Если закон примут, владельцы автомобилей смогут за определённую плату зарезервировать свободный номер через портал "Госуслуги". Плату определяет МВД, а вернуть её нельзя.

Пробел на рынке и теневой бизнес

В пояснительной записке указано, что пробел в регулировании создал устойчивый теневой рынок, где посредники "открыто предлагают услуги по подбору и продаже "красивых" номеров за вознаграждение". При этом водители не виноваты в том, что обращаются к таким услугам, ведь на данный момент легального способа купить номер с желаемыми буквами или цифрами просто не существует.

Депутаты изучали опыт Узбекистана, где с 2017 года возможно купить "красивый" номер на аукционе. По данным издания, с тех пор было продано номеров более чем на $31 миллион, пишут "Ведомости".