Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось

Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей

1:52
Экономика

Владельцы автомобилей смогут приобретать "красивые" государственные регистрационные знаки через сервис "Госуслуги". 

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Законопроект с этим предложением был внесён в Госдуму 30 октября депутатами фракции "Новые люди". Инициатива может принести бюджету около 25 миллиардов рублей в год, как предполагают авторы.

Идея и инициатор

Предложение легально продавать "красивые" номера было озвучено Алексеем Нечаевым, руководителем фракции "Новые люди", 18 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным. В пояснительной записке к законопроекту депутаты ссылаются на поручение Путина, данное через два дня после встречи.

Для реализации этой идеи предлагается дополнить закон о госрегистрации транспортных средств новой статьей "Резервирование государственных регистрационных номеров транспортных средств". Если закон примут, владельцы автомобилей смогут за определённую плату зарезервировать свободный номер через портал "Госуслуги". Плату определяет МВД, а вернуть её нельзя.

Пробел на рынке и теневой бизнес

В пояснительной записке указано, что пробел в регулировании создал устойчивый теневой рынок, где посредники "открыто предлагают услуги по подбору и продаже "красивых" номеров за вознаграждение". При этом водители не виноваты в том, что обращаются к таким услугам, ведь на данный момент легального способа купить номер с желаемыми буквами или цифрами просто не существует.

Депутаты изучали опыт Узбекистана, где с 2017 года возможно купить "красивый" номер на аукционе. По данным издания, с тех пор было продано номеров более чем на $31 миллион, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.