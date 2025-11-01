Выведут на чистую воду: новая планка доходов сократит теневую экономику на 25%

Число россиян, которые работают в теневой экономике и не платят налоги, может сократиться на 25% благодаря введению планки по доходам для людей, не имеющих объективных причин для отсутствия занятости.
Такой прогноз сделала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович.
Федюкович отметила, что прежде всего следует оценить стоимость системы контроля и проверки в рамках этого предложения от министра труда РФ Антона Котякова. Нужно изучить возможные риски, такие как возможные бюрократические проблемы и коррупционные схемы.
Экономист считает, что для успешного выхода из тени нужно создать стабильную, прозрачную и предсказуемую систему учёта и контроля. При этом введение мер для легализации доходов может оказаться эффективным и привести к сокращению теневой экономики на 25% или более, основываясь на опыте других стран, пишет Газета. Ru.
Тем не менее, она подчеркнула, что сама система контроля и надзора может быть очень дорогой, и следует рассмотреть возможные негативные последствия, в том числе социальные.
Министр труда Антон Котяков в начале октября оценил число занятых в теневой экономике примерно в 5 миллионов россиян. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Северном Кавказе, включая Ингушетию, Дагестан, Тыву и Калмыкию. Котяков выразил тревогу по поводу людей, которые отказываются от помощи в трудоустройстве и предпочитают жить на детское пособие.
Он также напомнил, что в России установлен минимальный уровень трудового дохода для граждан без объективных причин не работать — на уровне четырех МРОТ в год. Задача государства, по словам Котякова, — создать условия для более устойчивого участия людей в рынке труда, а уровень дохода должен способствовать выходу из тени.
Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.