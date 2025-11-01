Выведут на чистую воду: новая планка доходов сократит теневую экономику на 25%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Экономика

Число россиян, которые работают в теневой экономике и не платят налоги, может сократиться на 25% благодаря введению планки по доходам для людей, не имеющих объективных причин для отсутствия занятости.

мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мужчина

Такой прогноз сделала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович.

Эффективность и риски предложенной меры

Федюкович отметила, что прежде всего следует оценить стоимость системы контроля и проверки в рамках этого предложения от министра труда РФ Антона Котякова. Нужно изучить возможные риски, такие как возможные бюрократические проблемы и коррупционные схемы.

Экономист считает, что для успешного выхода из тени нужно создать стабильную, прозрачную и предсказуемую систему учёта и контроля. При этом введение мер для легализации доходов может оказаться эффективным и привести к сокращению теневой экономики на 25% или более, основываясь на опыте других стран, пишет Газета. Ru.

Высокие затраты и социальные последствия

Тем не менее, она подчеркнула, что сама система контроля и надзора может быть очень дорогой, и следует рассмотреть возможные негативные последствия, в том числе социальные.

Ситуация на рынке труда

Министр труда Антон Котяков в начале октября оценил число занятых в теневой экономике примерно в 5 миллионов россиян. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Северном Кавказе, включая Ингушетию, Дагестан, Тыву и Калмыкию. Котяков выразил тревогу по поводу людей, которые отказываются от помощи в трудоустройстве и предпочитают жить на детское пособие.

Он также напомнил, что в России установлен минимальный уровень трудового дохода для граждан без объективных причин не работать — на уровне четырех МРОТ в год. Задача государства, по словам Котякова, — создать условия для более устойчивого участия людей в рынке труда, а уровень дохода должен способствовать выходу из тени.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
