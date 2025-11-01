Ваши любимые пончики и пирожные уже не те: шринкфляция добралась и до сладостей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На фоне замедления потребительского спроса в России наблюдается усиление шринкфляции — явления, при котором объем продукта уменьшается, а цена остаётся прежней.

Сокращение объёмов упаковок продуктов

По данным исследовательской компании NTech, во втором квартале 2025 года средний объем упаковок продуктов питания в стране сократился на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Год назад тренд на уменьшение фасовок, наоборот, шел на спад, достигнув минимума к третьему кварталу 2024 года. Однако с конца прошлого года ситуация изменилась.

Продукты, наиболее подверженные сжатию

В числе продуктов, которые больше всего пострадали от шринкфляции, оказались пирожные, потерявшие в среднем 11% от массы. Например, популярные пончики с глазурью в сетевых магазинах уменьшились с 80 до 70 граммов, а в некоторых случаях даже до 62 граммов. Изменения коснулись и упакованных сладостей, где объём отдельных тортов сократился почти на четверть.

Отражение динамики в других категориях

Подобные изменения фиксируются и в других продуктах: вес копчёной рыбы, готовых блюд, шоколадных изделий и безалкогольных напитков также снижается. Производители объясняют это не только ростом затрат, но и изменением форматов потребления: растёт спрос на быстрые перекусы, из-за чего крупные упаковки становятся менее востребованными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
