Москва поднимает планку: иностранцам придётся платить больше за патент

Экономика

В столице планируют увеличить стоимость патентов для иностранных граждан с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.

Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

"Мы ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве. Итоговая стоимость патента вырастет", — отметила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Замглавы департамента напомнила, что стоимость патента для мигрантов складывается из трёх компонентов:

  • базовая стоимость патента, установленная Налоговым кодексом;
  • федеральный коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития;
  •  региональный коэффициент.

Об этом пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
