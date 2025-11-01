Москва поднимает планку: иностранцам придётся платить больше за патент

В столице планируют увеличить стоимость патентов для иностранных граждан с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.
"Мы ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве. Итоговая стоимость патента вырастет", — отметила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Замглавы департамента напомнила, что стоимость патента для мигрантов складывается из трёх компонентов:
Об этом пишет "Интерфакс".
