Москва поднимает планку: иностранцам придётся платить больше за патент

В столице планируют увеличить стоимость патентов для иностранных граждан с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.

"Мы ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве. Итоговая стоимость патента вырастет", — отметила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Замглавы департамента напомнила, что стоимость патента для мигрантов складывается из трёх компонентов:

базовая стоимость патента, установленная Налоговым кодексом;

федеральный коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития;

региональный коэффициент.

Об этом пишет "Интерфакс".