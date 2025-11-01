Nexperia ставит Китай на полупроводниковую диету: что скрывается за кулисами конфликта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Из-за возникших разногласий по поводу условий оплаты нидерландский производитель микрочипов Nexperia временно прекратил отгрузку полупроводниковых пластин на свой завод по сборке микросхем, расположенный в Дунгуане (Китай).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Об этом сообщается в письме компании, копию которого получило агентство Reuters, пишет ТАСС. В документе, датированном 29 октября и подписанном временно исполняющим обязанности генерального директора Nexperia Стефаном Тилгером, говорится, что отгрузки были приостановлены с 26 октября из-за "несоблюдения местным руководством ранее согласованных условий контракта по оплате".

Без альтернативы

Компания подчеркнула, что ведется поиск альтернативных путей решения проблемы, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции клиентам. По информации, полученной от источников агентства, за последние две недели стоимость некоторых компонентов Nexperia увеличилась более чем в десять раз.

Применение "закона о доступности товаров"

Ранее, 12 октября, Министерство экономики Нидерландов заявило о применении "закона о доступности товаров" в отношении компании Nexperia, принадлежащей китайской корпорации Wingtech. Данный закон используется в крайних случаях для защиты стратегически важных активов. Через два дня Апелляционный суд Амстердама принял решение об отстранении Чжан Сюэчжэна, главы Nexperia, от занимаемой должности, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы под управление независимого доверительного управляющего.

В ответ на это, как сообщает агентство Bloomberg, Китай ввёл ограничения на экспорт продукции Nexperia, запретив китайскому подразделению компании и ее субподрядчикам вывозить некоторые компоненты за пределы страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
