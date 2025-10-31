Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) ввела систему мотивации для банков, участвующих в программе "Добрая воля".

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Эта инициатива позволяет банкам добровольно возмещать средства клиентам, ставшим жертвами мошеннических действий, как сообщил представитель НСПК изданию "Ведомости".

Согласно информации от представителя НСПК, банк, осуществивший возврат средств, теперь имеет право на получение поощрительной выплаты в размере 5% от суммы перевода, однако максимальная сумма вознаграждения ограничена 5000 рублями за одну транзакцию. Оплату будет производить банк-отправитель, который получил возвращенные средства. При этом НСПК не будет взимать дополнительные комиссии.

В НСПК убеждены, что такая система вознаграждения будет способствовать более широкому использованию сервиса и повысит степень защиты потребителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
