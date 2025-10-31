Шок-цена за квартиру: Москва ставит рекорды на вторичном рынке жилья

Самая дорогая квартира на вторичном рынке России находится в Москве и продаётся почти за 4 миллиарда рублей.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Площадь квартиры составляет 974,7 кв. м и оформлена в стиле ар-деко с дорогой отделкой, мебелью и камином. Она расположена в сердце столицы.

Дорогие квартиры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге самое дорогое жильё продается за более чем 2,2 миллиарда рублей. Пятикомнатный пентхаус площадью более 317 кв. м оборудован системой "умный дом". Этот просторный дом включает почти 100 метров пространства кухни-столовой-гостиной, также здесь есть спортзал, сауна и терраса площадью 240 м² с живописным панорамным видом на город.

Лидирующие цены в Сочи

На вторичном рынке регионов Сочи лидирует по ценам на жильё. Здесь за 700 миллионов рублей выставлен на продажу трехуровневый пентхаус с сауной и купелью. Площадь составляет 600 кв. м, а из окон открывается потрясающий вид на море и Олимпийский парк.