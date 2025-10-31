Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень пахнет корицей: простые десерты, которые превращают вечер в праздник тепла и уюта
Змеи раскрыли секрет безболезненной подагры: природа нашла то, что не смогла медицина
С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку
Запах из контейнера? Один простой раствор убирает его за 10 минут — без химии
Волшебный порошок силы: как креатин заряжает мышцы — главное не забыть одну мелочь
Брюки, которые стройнят: 5 моделей, которые ты захочешь носить этой осенью
Чёрное стало белым: Слава перевернула представление о сценическом образе одним движением руки
Заряд уходит, как песок сквозь пальцы: какие электромобили теряют мощность быстрее остальных
Не повторяйте за спортсменами: как популярная сушка может вредить вашему здоровью

Шок-цена за квартиру: Москва ставит рекорды на вторичном рынке жилья

Экономика

Самая дорогая квартира на вторичном рынке России находится в Москве и продаётся почти за 4 миллиарда рублей.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Площадь квартиры составляет 974,7 кв. м и оформлена в стиле ар-деко с дорогой отделкой, мебелью и камином. Она расположена в сердце столицы.

Дорогие квартиры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге самое дорогое жильё продается за более чем 2,2 миллиарда рублей. Пятикомнатный пентхаус площадью более 317 кв. м оборудован системой "умный дом". Этот просторный дом включает почти 100 метров пространства кухни-столовой-гостиной, также здесь есть спортзал, сауна и терраса площадью 240 м² с живописным панорамным видом на город.

 Лидирующие цены в Сочи

На вторичном рынке регионов Сочи лидирует по ценам на жильё. Здесь за 700 миллионов рублей выставлен на продажу трехуровневый пентхаус с сауной и купелью. Площадь составляет 600 кв. м, а из окон открывается потрясающий вид на море и Олимпийский парк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Не повторяйте за спортсменами: как популярная сушка может вредить вашему здоровью
Роскошь без ремонта: один приём делает даже крошечную ванную достойной журнала
Ломкость волос больше не проблема: ешьте эти продукты для здоровых локонов
Ночные слёзы и капризы: как пережить прорезывание зубов без боли и стресса
Ирина Горбачёва раскрыла страшную тайну детства: молчание сломало её жизнь
В Новосибирске открыли сезон охоты: чёрных кошек ищут для мрачных ритуалов
Гарнир, который ведёт двойную игру: с виду сладкий и безобидный, а на вкус — с огоньком
Фары, которые дышали пламенем: как риск и огонь зажгли эру автомобильного света
Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках
Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.