Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги

Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов

4:30
Экономика

После трёх дней уверенного роста российский рынок акций 31 октября завершил торги снижением. Индекс Мосбиржи упал на 1,26% и составил 2525,2 пункта, долларовый индекс РТС просел сильнее — на 1,84%, до 982,39 пункта. Курс юаня опустился на три копейки, до 11,26 рубля.

Биржа
Фото: commons.wikimedia.org by Dontworry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биржа

"Индекс Мосбиржи в пятницу торговался в минусе после трёх сессий роста. Поддержка со стороны локальных внутренних драйверов представляется неустойчивой. На геополитическом треке сохраняется высокая неопределённость, и с учётом приближения праздничных выходных осторожность инвесторов неудивительна", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Что происходит на рынке акций

Пятничная торговая сессия проходила в условиях умеренного снижения большинства бумаг. Инвесторы зафиксировали прибыль после кратковременного роста, предпочтя не рисковать перед длинными выходными.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании 'Россети Центр' (+1,2%), скорее всего, в связи с тем, что привлекательность региональных 'дочек' корпорации 'Россети' могла вырасти по причине ожиданий будущих дивидендов", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, хуже рынка выглядели бумаги "ВУШ холдинга", которые подешевели на 5,7% — вероятно, после коррекции вслед за резким, ничем не объяснённым ростом накануне.

Что влияет на динамику рынка

Основные факторы, определяющие поведение инвесторов, остаются прежними. Это ослабление рубля, снижение недельной инфляции и корпоративные отчёты. Однако ни один из этих драйверов не обладает достаточной устойчивостью для формирования долгосрочного роста.

Эксперты отмечают, что геополитические риски по-прежнему оказывают давление на настроения, а приближающиеся выходные подталкивают участников рынка к осторожной тактике.

А что если рынок продолжит падение

При развитии негативного сценария индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2450 пунктов. Однако аналитики не ожидают резкого обвала. Вероятнее всего, рынок перейдёт в фазу консолидации с незначительными колебаниями до выхода свежей статистики и новостей о дивидендах.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Ослабление рубля поддерживает экспортёров Геополитическая неопределённость
Умеренная инфляция стабилизирует ожидания Отсутствие долгосрочных драйверов роста
Растущий интерес к дивидендным бумагам Снижение активности инвесторов перед выходными

FAQ

Сколько стоит один пункт индекса Мосбиржи?
Это не денежная величина, а относительный показатель, отражающий общую динамику крупнейших российских компаний.

Что лучше: акции или валютные вложения?
На коротком горизонте стабильнее ведёт себя доллар, но в долгосрочной перспективе акции приносят больший потенциал доходности, особенно дивидендные.

Мифы и правда

Миф: если индекс падает, продавать акции нужно срочно.
Правда: коррекции — естественная часть рынка. Панические продажи часто приводят к убыткам.

Миф: ослабление рубля всегда негативно для инвесторов.
Правда: для экспортёров слабый рубль — плюс, поскольку их прибыль в валюте растёт.

Исторический контекст

Похожие периоды нестабильности наблюдались и раньше. Например, в ноябре 2022 года индекс Мосбиржи также снижался после трёхдневного роста. Тогда основным триггером стало падение нефтяных котировок и ожидания санкций. Однако уже через неделю рынок восстановился. Аналитики напоминают: умеренные коррекции — нормальное явление для конца осени.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.