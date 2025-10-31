Дагестан меняет бетон на будущее: зачем региону новое газоблочное производство

Промышленность Дагестана в последние годы демонстрирует уверенные темпы развития. В декабре 2025 года республика планирует запустить новое газоблочное производство в Каспийске — проект, который может стать одной из ключевых точек роста для региона. Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. О запуске сообщил Низам Халилов, министр промышленности и торговли Дагестана, в студии ТАСС на III Международном Каспийском цифровом форуме.
"У нас планируется газоблочное производство. Ожидаем, что в декабре этого года мы его запустим. Проект тоже реализуется на территории моногорода Каспийска. Объем инвестиций — порядка 1,6-1,7 млрд рублей", — сказал министр промышленности и торговли Низам Халилов.
Строительство завода по производству газобетонных блоков — это часть стратегического курса на модернизацию строительной отрасли региона. Газоблоки востребованы при возведении жилых и промышленных объектов благодаря своим теплоизоляционным свойствам, легкости и экологичности. Запуск собственного производства позволит Дагестану снизить зависимость от поставок из других регионов и обеспечить стройкомплексы местным материалом.
Кроме того, проект даст региону новые рабочие места и повысит налоговые поступления в бюджет. Каспийск, где располагается завод, является моногородом с промышленным потенциалом, но нуждается в обновлении инфраструктуры и расширении экономических направлений.
В 2026 году планируется выход на полную мощность другого крупного проекта — завода "Дагестан стекло тара", который также строится на территории моногорода Дагестанские Огни. Технический запуск предприятия уже состоялся, и оно готовится к промышленной эксплуатации.
"Прошел технический запуск завода 'Дагестан стекло тара' в моногороде Дагестанские Огни. Мы реализовали новый инвестиционный проект, и это стало возможным благодаря Денису Мантурову, который поддержал в 2021 году проект в качестве выдачи денег из федерального Фонда развития промышленности", — отметил министр промышленности и торговли Низам Халилов.
Завод специализируется на выпуске стеклотары для пищевой и напиточной промышленности. Часть продукции пойдет на экспорт — примерно 30% объемов будут поставляться за рубеж. Это позволит республике закрепиться на внешнем рынке и укрепить имидж региона как производственного центра Северного Кавказа.
Создание новых производств имеет стратегическое значение для Дагестана. Экономика республики традиционно опирается на сельское хозяйство, рыболовство и переработку, но курс последних лет направлен на развитие промышленности и экспортных направлений.
Благодаря поддержке федерального центра, в том числе через Фонд развития промышленности, республика получила возможность запускать высокотехнологичные предприятия, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на международные поставки. Это соответствует целям национального проекта по развитию несырьевого экспорта.
III Международный Каспийский цифровой форум, где были озвучены эти планы, стал ключевым событием для обсуждения промышленного и цифрового будущего региона. Форум собрал представителей бизнеса, органов власти и экспертов в сфере технологий и логистики. Среди главных тем — развитие транспортного коридора "Север — Юг", экологическая ситуация в Каспийском регионе и возможности цифровых маркетплейсов для предприятий.
Инициатива по созданию и развитию промышленных объектов органично вписывается в задачи форума: переход на цифровые стандарты управления производством, логистикой и экспортом. Это открывает Дагестану перспективы сотрудничества с соседними регионами и странами Каспийского бассейна.
Подготовка площадки и инфраструктуры в моногороде Каспийске.
Установка современного оборудования и запуск линии по производству газоблоков.
Создание логистического центра для снабжения строительных компаний.
Набор и обучение персонала, формирование команды инженеров и технологов.
Первые поставки на внутренний рынок, а затем — выход на экспорт.
Если проекты в Каспийске и Дагестанских Огнях окажутся успешными, они могут стать примером для других регионов Северного Кавказа. На их основе возможно формирование промышленного кластера, объединяющего производство стройматериалов, стеклотары и логистические центры.
|Плюсы
|Минусы
|Новые рабочие места и повышение уровня занятости
|Высокие первоначальные вложения
|Рост налоговых поступлений
|Необходимость обучения и подготовки кадров
|Импортозамещение и снижение зависимости от внешних поставщиков
|Долгий срок выхода на окупаемость
|Экспортная ориентация
|Риски колебаний мирового рынка
Миф: Новые заводы строятся только за счет частных инвесторов.
Правда: Федеральный центр активно участвует в поддержке через гранты и специальные контракты.
Миф: Производства не смогут конкурировать с крупными предприятиями из центральных регионов.
Правда: Современные технологии позволяют обеспечить высокое качество продукции при оптимальной себестоимости.
Дагестан исторически развивался как регион ремесел и переработки, однако в XXI веке курс сместился в сторону индустриализации. Благодаря федеральным программам и частным инвестициям, республика постепенно формирует собственную промышленную базу — от пищевой и стекольной отраслей до производства стройматериалов.
• Завод "Дагестан стекло тара" станет одним из крупнейших производителей стеклотары на Северном Кавказе.
