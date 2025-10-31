Дагестан меняет бетон на будущее: зачем региону новое газоблочное производство

Промышленность Дагестана в последние годы демонстрирует уверенные темпы развития. В декабре 2025 года республика планирует запустить новое газоблочное производство в Каспийске — проект, который может стать одной из ключевых точек роста для региона. Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. О запуске сообщил Низам Халилов, министр промышленности и торговли Дагестана, в студии ТАСС на III Международном Каспийском цифровом форуме.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Газовые блоки

"У нас планируется газоблочное производство. Ожидаем, что в декабре этого года мы его запустим. Проект тоже реализуется на территории моногорода Каспийска. Объем инвестиций — порядка 1,6-1,7 млрд рублей", — сказал министр промышленности и торговли Низам Халилов.

Новая промышленная инициатива

Строительство завода по производству газобетонных блоков — это часть стратегического курса на модернизацию строительной отрасли региона. Газоблоки востребованы при возведении жилых и промышленных объектов благодаря своим теплоизоляционным свойствам, легкости и экологичности. Запуск собственного производства позволит Дагестану снизить зависимость от поставок из других регионов и обеспечить стройкомплексы местным материалом.

Кроме того, проект даст региону новые рабочие места и повысит налоговые поступления в бюджет. Каспийск, где располагается завод, является моногородом с промышленным потенциалом, но нуждается в обновлении инфраструктуры и расширении экономических направлений.

Следующий этап — стеклотарное производство

В 2026 году планируется выход на полную мощность другого крупного проекта — завода "Дагестан стекло тара", который также строится на территории моногорода Дагестанские Огни. Технический запуск предприятия уже состоялся, и оно готовится к промышленной эксплуатации.

"Прошел технический запуск завода 'Дагестан стекло тара' в моногороде Дагестанские Огни. Мы реализовали новый инвестиционный проект, и это стало возможным благодаря Денису Мантурову, который поддержал в 2021 году проект в качестве выдачи денег из федерального Фонда развития промышленности", — отметил министр промышленности и торговли Низам Халилов.

Завод специализируется на выпуске стеклотары для пищевой и напиточной промышленности. Часть продукции пойдет на экспорт — примерно 30% объемов будут поставляться за рубеж. Это позволит республике закрепиться на внешнем рынке и укрепить имидж региона как производственного центра Северного Кавказа.

Экономический эффект и экспортная ориентация

Создание новых производств имеет стратегическое значение для Дагестана. Экономика республики традиционно опирается на сельское хозяйство, рыболовство и переработку, но курс последних лет направлен на развитие промышленности и экспортных направлений.

Благодаря поддержке федерального центра, в том числе через Фонд развития промышленности, республика получила возможность запускать высокотехнологичные предприятия, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на международные поставки. Это соответствует целям национального проекта по развитию несырьевого экспорта.

Форум как площадка для инвестиций

III Международный Каспийский цифровой форум, где были озвучены эти планы, стал ключевым событием для обсуждения промышленного и цифрового будущего региона. Форум собрал представителей бизнеса, органов власти и экспертов в сфере технологий и логистики. Среди главных тем — развитие транспортного коридора "Север — Юг", экологическая ситуация в Каспийском регионе и возможности цифровых маркетплейсов для предприятий.

Инициатива по созданию и развитию промышленных объектов органично вписывается в задачи форума: переход на цифровые стандарты управления производством, логистикой и экспортом. Это открывает Дагестану перспективы сотрудничества с соседними регионами и странами Каспийского бассейна.

Как реализуется проект: шаг за шагом

Подготовка площадки и инфраструктуры в моногороде Каспийске. Установка современного оборудования и запуск линии по производству газоблоков. Создание логистического центра для снабжения строительных компаний. Набор и обучение персонала, формирование команды инженеров и технологов. Первые поставки на внутренний рынок, а затем — выход на экспорт.

А что если…

Если проекты в Каспийске и Дагестанских Огнях окажутся успешными, они могут стать примером для других регионов Северного Кавказа. На их основе возможно формирование промышленного кластера, объединяющего производство стройматериалов, стеклотары и логистические центры.

Плюсы и минусы новых производств

Плюсы Минусы Новые рабочие места и повышение уровня занятости Высокие первоначальные вложения Рост налоговых поступлений Необходимость обучения и подготовки кадров Импортозамещение и снижение зависимости от внешних поставщиков Долгий срок выхода на окупаемость Экспортная ориентация Риски колебаний мирового рынка

Мифы и правда

Миф: Новые заводы строятся только за счет частных инвесторов.

Правда: Федеральный центр активно участвует в поддержке через гранты и специальные контракты.

Миф: Производства не смогут конкурировать с крупными предприятиями из центральных регионов.

Правда: Современные технологии позволяют обеспечить высокое качество продукции при оптимальной себестоимости.

Исторический контекст

Дагестан исторически развивался как регион ремесел и переработки, однако в XXI веке курс сместился в сторону индустриализации. Благодаря федеральным программам и частным инвестициям, республика постепенно формирует собственную промышленную базу — от пищевой и стекольной отраслей до производства стройматериалов.

Интересный факт

• Завод "Дагестан стекло тара" станет одним из крупнейших производителей стеклотары на Северном Кавказе.