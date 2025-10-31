Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарнир, который ведёт двойную игру: с виду сладкий и безобидный, а на вкус — с огоньком
Фары, которые дышали пламенем: как риск и огонь зажгли эру автомобильного света
Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках
На Хэллоуин не смей смотреть в окно: в небе вспыхнет то, чего не было десятилетиями
Хотели защитить растения, а устроили им ловушку: 5 ошибок при мульчировании почвы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч

Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития

1:58
Экономика

Россия объявила о готовности начать промышленное производство лития, пишет EADaily.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

Соответствующая технология успешно разработана в стране. Об этом 31 октября сообщил глава Роснедр Олег Казанов на Российско-африканском сырьевом диалоге.

 Успехи в технологиях

Казанов напомнил, что пару лет назад в России признавали недостаток технологий по производству лития, в то время как в Европе было уже 11 проектов. Однако вместо пустых сожалений, в России были предприняты серьёзные усилия для разработки технологий. Он выразил уверенность, что в 2026 или 2027 году Россия начнёт физическое производство лития, так как все необходимые исследования успешно завершены.

Глава Роснедр также отметил, что в России уже есть практически все ключевые технологии для добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что речь идёт не только о том, чтобы догнать западные стандарты, но и о том, чтобы превзойти их. Это открывает новые возможности для сотрудничества с африканскими партнёрами.

 Востребованность лития 

Литий является важным элементом для производства аккумуляторов и высокотехнологичных устройств. Основные минералы лития — слюда лепидолит и сподумен, а также подземные рассолы из солёных озер. Добыча и переработка лития направлены на получение карбоната лития (LCE). Наибольшие запасы лития находятся в Аргентине, Боливии, Чили, США и Китае.

 Запасы лития в России

В России большая часть запасов лития сосредоточена в Мурманской области, Дагестане, Восточной Сибири и Якутии. Также рассматривается возможность извлечения карбоната лития из подземных рассолов нефтегазовых скважин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.