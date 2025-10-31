Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития

Россия объявила о готовности начать промышленное производство лития, пишет EADaily.
Соответствующая технология успешно разработана в стране. Об этом 31 октября сообщил глава Роснедр Олег Казанов на Российско-африканском сырьевом диалоге.
Казанов напомнил, что пару лет назад в России признавали недостаток технологий по производству лития, в то время как в Европе было уже 11 проектов. Однако вместо пустых сожалений, в России были предприняты серьёзные усилия для разработки технологий. Он выразил уверенность, что в 2026 или 2027 году Россия начнёт физическое производство лития, так как все необходимые исследования успешно завершены.
Глава Роснедр также отметил, что в России уже есть практически все ключевые технологии для добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что речь идёт не только о том, чтобы догнать западные стандарты, но и о том, чтобы превзойти их. Это открывает новые возможности для сотрудничества с африканскими партнёрами.
Литий является важным элементом для производства аккумуляторов и высокотехнологичных устройств. Основные минералы лития — слюда лепидолит и сподумен, а также подземные рассолы из солёных озер. Добыча и переработка лития направлены на получение карбоната лития (LCE). Наибольшие запасы лития находятся в Аргентине, Боливии, Чили, США и Китае.
В России большая часть запасов лития сосредоточена в Мурманской области, Дагестане, Восточной Сибири и Якутии. Также рассматривается возможность извлечения карбоната лития из подземных рассолов нефтегазовых скважин.
