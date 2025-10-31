Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарнир, который ведёт двойную игру: с виду сладкий и безобидный, а на вкус — с огоньком
Фары, которые дышали пламенем: как риск и огонь зажгли эру автомобильного света
Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках
Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития
На Хэллоуин не смей смотреть в окно: в небе вспыхнет то, чего не было десятилетиями
Хотели защитить растения, а устроили им ловушку: 5 ошибок при мульчировании почвы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена

Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов

1:31
Экономика

Американская сталелитейная компания Cleveland-Cliffs объявила об успешном завершении производственных испытаний вместе с крупным производителем автомобильной продукции.

Cleveland-Cliffs, производитель стали в США
Фото: Cleveland-Cliffs is licensed under free for commercial use
Cleveland-Cliffs, производитель стали в США

В ходе испытаний стальные детали, произведённые Cleveland-Cliffs, были отштампованы без дефектов на оборудовании для формовки алюминия этого производителя.

 Прорыв в использовании стали

Эти испытания знаменуют собой важнейшую веху, показывающую, что сталь от Cliffs может эффективно заменить алюминий в критически важных автомобильных изделиях без необходимости дорогостоящего переоснащения оборудования. Это достижение стало особенно актуальным на фоне недавних серьёзных сбоев в цепочке поставок алюминия.

 Команды специалистов по техническому обслуживанию и прикладному проектированию Cliffs активно сотрудничали с командой производителя. Они работали над точной настройкой конструкции материала и параметров формовки, это позволило совершить плавный переход с алюминия на сталь без изменений в штамповочной линии.

Переход к серийному производству

На данный момент Cleveland-Cliffs уже перешла от испытаний к серийному производству и выполнению регулярных заказов. Более того, компания получила запросы от других клиентов на программы замены алюминия сталью Cliffs, что подтверждает растущую уверенность автопроизводителей в надёжности и качестве стали.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.