Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская сталелитейная компания Cleveland-Cliffs объявила об успешном завершении производственных испытаний вместе с крупным производителем автомобильной продукции.

Фото: Cleveland-Cliffs is licensed under free for commercial use Cleveland-Cliffs, производитель стали в США

В ходе испытаний стальные детали, произведённые Cleveland-Cliffs, были отштампованы без дефектов на оборудовании для формовки алюминия этого производителя.

Прорыв в использовании стали

Эти испытания знаменуют собой важнейшую веху, показывающую, что сталь от Cliffs может эффективно заменить алюминий в критически важных автомобильных изделиях без необходимости дорогостоящего переоснащения оборудования. Это достижение стало особенно актуальным на фоне недавних серьёзных сбоев в цепочке поставок алюминия.

Команды специалистов по техническому обслуживанию и прикладному проектированию Cliffs активно сотрудничали с командой производителя. Они работали над точной настройкой конструкции материала и параметров формовки, это позволило совершить плавный переход с алюминия на сталь без изменений в штамповочной линии.

Переход к серийному производству

На данный момент Cleveland-Cliffs уже перешла от испытаний к серийному производству и выполнению регулярных заказов. Более того, компания получила запросы от других клиентов на программы замены алюминия сталью Cliffs, что подтверждает растущую уверенность автопроизводителей в надёжности и качестве стали.