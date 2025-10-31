Удар по нефтянке: как новые санкции США изменят жизнь в Югре — что будет с работой и зарплатами

"Лукойл" и "Роснефть" с прошлой недели находятся в санкционном списке администрации США. Ранее под удар попали "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". Эти SDN-санкции блокируют активы 34 компаний, связанных с этими нефтяными предприятиями.

Потери для бюджета и влияние на регионы

По некоторым данным, бюджет России будет терять от 100 до 150 миллиардов рублей в месяц. Удар также коснётся регионов, и вторичные санкции затронут зарубежные компании. Американским гражданам и бизнесу запрещено проводить любые торговые операции с компаниями из санкционного списка, в который вошли и югорские предприятия.

Издание muksun.fm разбиралось, как это повлияет на экономику Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Новые цепочки поставок

Экономист Иван Вилков считает, что несмотря на изменения, российскую нефть так легко с рынка не убрать. Это повлияет на цепочки поставок и может негативно сказаться на рынке труда, зарплатах и темпах развития региона.

"Санкции затронут — да неприятно, но не критично. Будут выстраивать новые цепочки поставок, посредники появятся между компаниями и конечными потребителями, будет опять теневой флот как-то преобразован. Страна довольно крупный экспортер нефти, и без ценовых шоков так просто быстро эту нефть с рынка убрать не получится, это все понимают. В то же время сокращение доходов нефтяников отразится на всех смежных сферах", — говорит Вилков.

Изменения в нефтегазовом секторе

Санкции вынуждают компании экономить больше. Вилков отмечает, что сокращение расходов заметно не только в ХМАО и ЯНАО, но и в Тюменской области. Компании стараются сократить затраты на аренду офисов.

"Сложно сказать, но компаниям будет тяжелее в этих условиях работать, потому что перенаправление потоков — вопрос не быстрый. Это нужно новые газопроводы строить, нужно опять же формировать новый флот перевозчиков, цепь посредников. Будет несколько сложнее, но это не говорит напрямую о сокращениях. В сложные периоды разные компании выбирают разные стратегии", — добавляет он.

Влияние укрепления рубля

Укрепление рубля также сказывается на доходах нефтяных компаний. Снижение цен на нефть в долларах уменьшает налоговые отчисления, и рост курса отечественной валюты может быть болезненным для нефтяников.

Социальная сфера и строительство

Экономист считает, что санкции не повлияют на социальную сферу региона. Однако строительные и инфраструктурные проекты могут пострадать.

"Чуть меньше строятся комфортные комплексы, меньше финансируется дорожное строительство и так далее. Социальную нагрузку стараются не снижать, она остается плюс минус такая же. В то же время налогов могут собрать меньше чем рассчитывали", — пояснил эксперт.

Влияние на рынок труда

На рынок труда санкции, по мнению Вилкова, не окажут прямого влияния, так как там и так низкая безработица и дефицит кадров. Тем не менее, смежные сферы, где работают мигранты, могут столкнуться с трудностями.