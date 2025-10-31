Электронный Эльдорадо: старые гаджеты таят золотые запасы — как добыть их

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Электронные отходы, известные как e-waste, становятся одним из самых быстрорастущих видов отходов в мире. Многие люди считают устаревшие телефоны и компьютеры просто мусором, но исследования показывают, что они содержат драгметаллы, например золото.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Золото в электронике

Золото используется в электронных устройствах как покрытие для разъёмов и печатных плат благодаря своей устойчивости к коррозии и превосходной проводимости. 

Инновационные методы извлечения

Команды учёных из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университета Флиндерса в Австралии разработали безопасные методы. Швейцарцы создали уникальный серный полимер, который связывает золото из электронных отходов, а австралийцы заменили цианид на трихлоризоциануровую кислоту (TCCA).

Извлечение золота из электронных отходов поддерживает экономику замкнутого цикла, где драгоценные металлы постоянно перерабатываются. Это значительно снижает воздействие горнодобывающей промышленности и нагрузку на природные ресурсы.

Скрытые активы

Некоторые потребители рассматривают свои старые устройства как скрытые активы, а не мусор. Ответственная переработка электронных отходов помогает уменьшить нагрузку на свалки и эффективно использовать запасы драгоценных металлов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
