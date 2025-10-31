Холодный душ для ритейла: потребители затягивают пояса — чего ждать от цен

Экономика

Эпоха активного роста потребительского спроса на продукты питания в России подошла к концу.

Рынок начинает охлаждаться, и это заставляет граждан пересматривать свои привычки и бюджет.

Выручка торговых сетей снижается

Замедление спроса сразу отразилось на крупнейших ритейлерах. Темпы роста выручки десяти ведущих FMCG-сетей существенно снизились: с 24,7% в первой половине 2024 года до 17,1% за аналогичный период 2025 года. Даже дискаунтеры, такие как сеть "Чижик", впервые с 2021 года не смогли увеличить свою выручку по сравнению с предыдущим кварталом, пишет argumenti.ru.

Прогнозы на 2025 год

В целом, в 2025 году физический оборот розничной торговли в России, по оценкам, вырастет лишь на 1,8% (по сравнению с 5,9% в прошлом году). Прогнозы на последующие годы тоже не радуют, ожидается минимальный рост — всего 0,5-1% в год.

Предновогодний сезон и его влияние

Предновогодний сезон, который обычно является временем повышенного спроса, не сможет кардинально изменить негативную тенденцию. Восстановление потребительской активности зависит не только от роста доходов населения, но и от снижения процентных ставок, повышения доступности кредитования и роста потребительской уверенности.