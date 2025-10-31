Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Международная конференция по рису Bharat International Rice Conference 2025 (BIRC) собрала в Дели участников из 80 стран.

рис из Индии, сорт каланамак
Фото: en.wikipedia.org by Anay.m.tripathi is licensed under free for commercial use
рис из Индии, сорт каланамак

Шеф-повар Индийской федерации кулинарных ассоциаций Ритика Гилл представила блюда других стран с использованием индийских сортов риса.

"Мы используем продукцию из Мегхалаи, Пенджаба и других регионов Индии", — уточнила шеф-повар. Она высоко оценила конференцию как платформу для демонстрации индийского риса, что может помочь увеличить его экспорт.

Гилл также готовила традиционный индийский десерт кхир (пудинг) из риса каланамак. Она выразила надежду, что индийский рис станет более доступным за границей.

Кулинарный стенд на BIRC 2025 призван поддерживать местные сорта риса. Цель демонстрации — привлечь внимание иностранных гостей и наладить поставки в другие страны.

Справка. Варёный каланамак мягче и "пушистее", чем другие сорта риса. Говорят, аромат этого сорта — подарок Будды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
