Совкомбанк Лизинг демонстрирует рост бизнеса и инвестиционную активность по итогам девяти месяцев 2025 года

Экономика

Совкомбанк Лизинг, являясь частью финансовой группы Совкомбанка, опубликовал ключевые операционные и финансовые результаты в соответствии с российской системой отчетности (РСБУ) за период с января по сентябрь 2025 года.

Совкомбанк
Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк

По итогам отчетного периода компания сохранила динамику роста основных показателей, укрепив свои позиции на рынке лизинговых услуг. Активы увеличились и на 30 сентября 2025 года составили 116,96 млрд рублей, демонстрируя рост по сравнению с концом 2024 года (112,51 млрд рублей).

Ключевые финансовые показатели:

  • Выручка:Выручка Совкомбанк Лизинг за 9 месяцев 2025 года достигла 15,93 млрд рублей, что на 35,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года (11,73 млрд рублей). Основной вклад в рост традиционно внесла деятельность по лизингу, выручка от которой составила 14,32 млрд рублей.
  • Чистая прибыль:Чистая прибыль за отчетный период составила 542,2 млн рублей.
  • Капитал:Собственный капитал увеличился до 11,31 млрд рублей (на 31.12.2024: 10,77 млрд рублей). Рост капитала связан с полученной прибылью и увеличением добавочного капитала.

Генеральный директор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак:

"Представленные результаты отражают уверенное развитие компании и высокий спрос на лизинговые продукты со стороны российских предприятий. Мы продолжаем реализовывать стратегию по наращиванию объемов качественных активов и диверсификации портфеля, сохраняя при этом финансовую устойчивость", — отметил Генеральный директор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
