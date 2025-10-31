Обещания щедрости обернулись разбирательством: ФАС заподозрила ПСБ в нарушении рекламного закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку рекламы банка ПСБ после обращений граждан и сообщений в СМИ. Поводом для проверки стала рекламная кампания, в которой банк обещал 25% кешбэка новым клиентам и называл свою дебетовую карту "лучшей и бесплатной навсегда". По мнению экспертов, подобные формулировки могли ввести зрителей в заблуждение.

Почему к рекламе возникли вопросы

Телевизионный ролик и интернет-реклама ПСБ активно продвигались осенью. В них говорилось, что новые клиенты получат 25% кешбэка, однако не уточнялось, что сумма вознаграждения ограничена по максимальному размеру. Также в ролике присутствовали сноски с дополнительными условиями, выполненные мелким шрифтом и показанные на экране менее трёх секунд.

"В телерекламе сообщалось о 25% кешбэка новым клиентам банка, однако не говорилось о том, что его максимальный размер в рублях ограничен", — сообщили в пресс-службе ФАС в комментарии ТАСС.

Представители службы пояснили, что подобное оформление рекламы не позволяет потребителям получить полное представление об условиях акции и может нарушать статью 5 Федерального закона "О рекламе".

"Текст дополнительных условий демонстрировался в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны", — добавили в пресс-службе ФАС.

Что известно о позиции ФАС

По данным пресс-службы ведомства, антимонопольная служба проводит проверку в отношении рекламной кампании ПСБ. Пока официального решения о возбуждении дела нет. В случае выявления признаков нарушения законодательства о рекламе ФАС примет меры административного воздействия.

"На данном этапе служба анализирует представленные материалы и оценивает, могли ли они вводить граждан в заблуждение относительно условий банковского продукта", — пояснили представители ФАС в беседе с журналистами РИА Новости.

Регулятор подчеркнул, что заявления о "лучшем" предложении или "бесплатном обслуживании навсегда" должны сопровождаться объективными критериями сравнения или доказательной базой.

Что говорит закон

Закон "О рекламе" запрещает недостоверную информацию, которая может создать у потребителя ложное представление о свойствах и преимуществах товара или услуги. Нарушение этих норм влечёт административную ответственность:

штраф от 100 000 до 500 000 рублей; для должностных лиц: от 4 000 до 20 000 рублей.

Если проверка подтвердит наличие нарушений, ПСБ может получить предписание изменить или прекратить распространение спорной рекламы.

FAQ

Возбуждено ли дело против ПСБ

Официально — нет. ФАС проводит проверку, и итоговое решение пока не принято.

Что именно проверяет служба

Соответствие рекламы нормам закона "О рекламе": не вводит ли она в заблуждение и содержит ли полные условия акции.

Какие могут быть последствия

Если нарушение подтвердится, банку грозит административный штраф и предписание о корректировке рекламных материалов.

Почему это важно для потребителей

От корректности рекламы зависит прозрачность рынка финансовых услуг и доверие клиентов.

Как можно пожаловаться на вводящую в заблуждение рекламу

Жалобу можно подать в территориальное управление ФАС через сайт службы или портал Госуслуг.

Мифы и правда

Миф: если реклама выходит по телевидению, она автоматически проходит государственную проверку.

Правда: телеканалы не обязаны проверять содержание рекламы. Ответственность полностью несёт рекламодатель.

Правда: закон требует, чтобы все существенные условия были изложены ясно и доступно для восприятия.

Правда: служба реагирует только на случаи, когда реклама может реально ввести потребителя в заблуждение.

Советы шаг за шагом

Всегда читайте условия акций на сайте банка.

Проверяйте, указаны ли лимиты и сроки действия кешбэка.

Не принимайте решение о покупке только на основании рекламного ролика.

Сохраняйте скриншоты рекламы — они помогут при подаче жалобы.

Сравнивайте условия нескольких банков, чтобы выбрать наиболее прозрачное предложение.

Исторический контекст

Закон "О рекламе" действует с 2006 года.

ФАС неоднократно штрафовала банки за скрытые условия акций и некорректные обещания кешбэков.

В 2024 году служба рассмотрела свыше 3 000 дел, связанных с нарушениями рекламных требований.

Три интересных факта

Финансовая реклама остаётся одной из самых частых причин для проверок ФАС.

В 2023 году аналогичное предупреждение ведомство выносило другому банку за обещание "кешбэка без ограничений".

Большинство банков после проверок корректируют формулировки, чтобы избежать штрафов и репутационных рисков.