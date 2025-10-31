Обещания щедрости обернулись разбирательством: ФАС заподозрила ПСБ в нарушении рекламного закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку рекламы банка ПСБ после обращений граждан и сообщений в СМИ. Поводом для проверки стала рекламная кампания, в которой банк обещал 25% кешбэка новым клиентам и называл свою дебетовую карту "лучшей и бесплатной навсегда". По мнению экспертов, подобные формулировки могли ввести зрителей в заблуждение.
Телевизионный ролик и интернет-реклама ПСБ активно продвигались осенью. В них говорилось, что новые клиенты получат 25% кешбэка, однако не уточнялось, что сумма вознаграждения ограничена по максимальному размеру. Также в ролике присутствовали сноски с дополнительными условиями, выполненные мелким шрифтом и показанные на экране менее трёх секунд.
"В телерекламе сообщалось о 25% кешбэка новым клиентам банка, однако не говорилось о том, что его максимальный размер в рублях ограничен", — сообщили в пресс-службе ФАС в комментарии ТАСС.
Представители службы пояснили, что подобное оформление рекламы не позволяет потребителям получить полное представление об условиях акции и может нарушать статью 5 Федерального закона "О рекламе".
"Текст дополнительных условий демонстрировался в поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны", — добавили в пресс-службе ФАС.
По данным пресс-службы ведомства, антимонопольная служба проводит проверку в отношении рекламной кампании ПСБ. Пока официального решения о возбуждении дела нет. В случае выявления признаков нарушения законодательства о рекламе ФАС примет меры административного воздействия.
"На данном этапе служба анализирует представленные материалы и оценивает, могли ли они вводить граждан в заблуждение относительно условий банковского продукта", — пояснили представители ФАС в беседе с журналистами РИА Новости.
Регулятор подчеркнул, что заявления о "лучшем" предложении или "бесплатном обслуживании навсегда" должны сопровождаться объективными критериями сравнения или доказательной базой.
Закон "О рекламе" запрещает недостоверную информацию, которая может создать у потребителя ложное представление о свойствах и преимуществах товара или услуги. Нарушение этих норм влечёт административную ответственность:
Если проверка подтвердит наличие нарушений, ПСБ может получить предписание изменить или прекратить распространение спорной рекламы.
Официально — нет. ФАС проводит проверку, и итоговое решение пока не принято.
Соответствие рекламы нормам закона "О рекламе": не вводит ли она в заблуждение и содержит ли полные условия акции.
Если нарушение подтвердится, банку грозит административный штраф и предписание о корректировке рекламных материалов.
От корректности рекламы зависит прозрачность рынка финансовых услуг и доверие клиентов.
Жалобу можно подать в территориальное управление ФАС через сайт службы или портал Госуслуг.
