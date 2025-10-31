В Госдуме объяснили, законно ли банкам менять условия кредитов без согласия клиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российские банки не имеют права пересматривать условия действующих договоров без согласия заемщиков. Об этом Pravda.Ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ранее "Известия" сообщили, что клиенты российских банков столкнулись со случаями внезапного изменения условий по действующим ссудам — без уведомления и согласия заемщиков. Финансовые организации в ряде случаев пересчитывают график платежей, увеличивая срок кредита и, как следствие, общую сумму переплаты. Иногда корректируются и другие параметры, включая процентную ставку.

Арефьев пояснил, что любое изменение условий кредитного договора возможно исключительно по инициативе заемщика. Если клиент не обращался с просьбой о пересмотре условий, то банк не имеет права менять их в одностороннем порядке. Он напомнил, что договор является юридическим документом, и его исполнение обязательно для обеих сторон.

"Изменение условий договора без согласия заемщика — прямое нарушение закона. Если клиент не обращался в банк с таким запросом, никакие корректировки невозможны. Договорные обязательства должны исполняться строго в установленном порядке", — подчеркнул Арефьев.

Он пояснил, что банки пошли на этот шаг из-за нестабильности ключевой ставки и снижения доходности по депозитам. По мнению парламентария, эти причины не оправдывают вмешательство в действующие договоры. Банки, подчеркнул он, обязаны использовать собственные резервы для покрытия возможных потерь.

"Ключевая ставка снижается, и банки пытаются компенсировать падение доходов за счет клиентов. Но пересматривать договоры они не имеют права. Для этого у них есть финансовые резервы, которых должно быть достаточно, чтобы выполнять все обязательства перед вкладчиками и заемщиками", — заявил Арефьев.

Депутат отметил, что гражданам, столкнувшимся с изменением условий кредита без их согласия, следует обращаться в Центральный банк, чтобы зафиксировать нарушение. Если вопрос не будет решен на этом уровне, можно подать иск в суд и потребовать восстановления нарушенных прав.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
