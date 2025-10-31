Личные данные под новым контролем: Россия готовит цифровую реформу вместо устаревшей системы

Экономика

Роскомнадзор выступил с инициативой отказаться от устаревшей системы согласий на обработку персональных данных и заменить её отраслевыми стандартами. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Липов в комментарии журналистам, подчеркнув, что существующая модель больше не отвечает требованиям цифровой эпохи и требует обновления.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ноутбук

Почему система согласий перестала работать

Изначально механизм согласий, закреплённый в Федеральном законе № 152-ФЗ "О персональных данных", должен был защищать граждан, предоставляя им выбор, кому и какие сведения разрешать передавать. Однако за почти два десятилетия ситуация изменилась. Пользователи подписывают десятки документов, зачастую не читая их, а компании обрабатывают данные по десяткам разных соглашений.

"Количество данных согласий гражданами стало слишком большим, и контролировать его крайне сложно", — заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в беседе с журналистами ТАСС.

По словам Липова, подобная система создаёт не защиту, а лишь видимость контроля. Пользователь фактически теряет возможность понимать, кто и как использует его данные, а у регуляторов нет эффективных инструментов, чтобы отследить их движение.

Что предлагают взамен

Роскомнадзор предлагает ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных. Для каждой сферы — финансовой, медицинской, образовательной, телекоммуникационной — планируется разработать собственный регламент, где будут прописаны допустимые действия с информацией, сроки её хранения и ответственность за нарушения.

"Отраслевые стандарты обработки персональных данных должны прийти на смену института согласий, который устарел", — отметил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью агентству "Интерфакс".

Как уточнил Липов, предложения уже направлены в правительство в рамках второго антимошеннического пакета законодательных мер, цель которого — усилить защиту пользователей и ограничить возможности злоумышленников при обращении с персональными данными.

Как изменится взаимодействие граждан и компаний

После внедрения новых правил компании смогут обрабатывать данные на основании общих отраслевых норм, а не множества отдельных согласий. Например, банк сможет автоматически проверять клиента в целях безопасности без необходимости каждый раз получать его разрешение.

При этом контроль за обработкой данных станет строже. Предполагается, что Роскомнадзор получит больше инструментов для проверок, а пользователи — возможность отслеживать использование своих данных через единый цифровой кабинет.

А что если ничего не менять

Если сохранить нынешнюю систему, число согласий продолжит расти, а их содержание — оставаться непонятным большинству граждан. В итоге люди перестанут осознавать, какие данные и кому они уже передали, что создаёт почву для злоупотреблений и краж личной информации.

FAQ

Когда начнётся переход на новые стандарты

Инициатива направлена в правительство, после чего предстоит общественное обсуждение. Первые стандарты могут быть приняты в 2026 году.

Как это упростит жизнь гражданам

Им больше не придётся подписывать отдельные согласия при каждом взаимодействии с сервисом — достаточно принять единые правила отрасли.

Что будет с уже подписанными документами

Они сохранят юридическую силу до введения новых норм и будут постепенно заменены стандартами.

Какая ответственность ждёт нарушителей

Роскомнадзор сможет штрафовать организации, а при серьёзных нарушениях — приостанавливать их деятельность.

Как пользователь сможет контролировать использование своих данных

Ведомство планирует внедрить цифровой кабинет, где граждане смогут видеть, какие организации обрабатывают их информацию и с какой целью.

Мифы и правда

Миф: после реформы компании смогут свободно распоряжаться персональными данными.

Правда: напротив, отраслевые стандарты вводят чёткие рамки и делают процессы прозрачнее.

Правда: в отдельных случаях — например, при биометрической идентификации — согласие останется обязательным, но оформляться будет проще.

Правда: у граждан появятся новые инструменты — уведомления, цифровой кабинет и возможность отзыва разрешений.

Советы шаг за шагом

Проверяйте сайты и приложения, которым вы передаёте личные данные.

Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Не сохраняйте копии документов в мессенджерах и облачных сервисах без защиты.

Следите за уведомлениями Роскомнадзора и новыми правилами.

При подозрении на утечку подавайте жалобу через Госуслуги.

Исторический контекст

Закон о персональных данных № 152-ФЗ был принят в 2006 году.

Первые поправки, усилившие ответственность за утечки, внесены в 2011 году.

К 2020-м Россия вошла в число стран с высоким уровнем цифровых рисков.

Три интересных факта

Более 70 % россиян соглашаются с обработкой данных, не читая документ.

В Евросоюзе институт согласий сохраняется, но сопровождается обязательными уведомлениями о целях и сроках хранения информации.

В России уже тестируются "умные согласия" через портал Госуслуг, позволяющие пользователю видеть, кому переданы его данные.