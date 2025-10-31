Личные данные под новым контролем: Россия готовит цифровую реформу вместо устаревшей системы

Роскомнадзор выступил с инициативой отказаться от устаревшей системы согласий на обработку персональных данных и заменить её отраслевыми стандартами. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Липов в комментарии журналистам, подчеркнув, что существующая модель больше не отвечает требованиям цифровой эпохи и требует обновления.
Изначально механизм согласий, закреплённый в Федеральном законе № 152-ФЗ "О персональных данных", должен был защищать граждан, предоставляя им выбор, кому и какие сведения разрешать передавать. Однако за почти два десятилетия ситуация изменилась. Пользователи подписывают десятки документов, зачастую не читая их, а компании обрабатывают данные по десяткам разных соглашений.
"Количество данных согласий гражданами стало слишком большим, и контролировать его крайне сложно", — заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в беседе с журналистами ТАСС.
По словам Липова, подобная система создаёт не защиту, а лишь видимость контроля. Пользователь фактически теряет возможность понимать, кто и как использует его данные, а у регуляторов нет эффективных инструментов, чтобы отследить их движение.
Роскомнадзор предлагает ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных. Для каждой сферы — финансовой, медицинской, образовательной, телекоммуникационной — планируется разработать собственный регламент, где будут прописаны допустимые действия с информацией, сроки её хранения и ответственность за нарушения.
"Отраслевые стандарты обработки персональных данных должны прийти на смену института согласий, который устарел", — отметил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью агентству "Интерфакс".
Как уточнил Липов, предложения уже направлены в правительство в рамках второго антимошеннического пакета законодательных мер, цель которого — усилить защиту пользователей и ограничить возможности злоумышленников при обращении с персональными данными.
После внедрения новых правил компании смогут обрабатывать данные на основании общих отраслевых норм, а не множества отдельных согласий. Например, банк сможет автоматически проверять клиента в целях безопасности без необходимости каждый раз получать его разрешение.
При этом контроль за обработкой данных станет строже. Предполагается, что Роскомнадзор получит больше инструментов для проверок, а пользователи — возможность отслеживать использование своих данных через единый цифровой кабинет.
Если сохранить нынешнюю систему, число согласий продолжит расти, а их содержание — оставаться непонятным большинству граждан. В итоге люди перестанут осознавать, какие данные и кому они уже передали, что создаёт почву для злоупотреблений и краж личной информации.
Инициатива направлена в правительство, после чего предстоит общественное обсуждение. Первые стандарты могут быть приняты в 2026 году.
Им больше не придётся подписывать отдельные согласия при каждом взаимодействии с сервисом — достаточно принять единые правила отрасли.
Они сохранят юридическую силу до введения новых норм и будут постепенно заменены стандартами.
Роскомнадзор сможет штрафовать организации, а при серьёзных нарушениях — приостанавливать их деятельность.
Ведомство планирует внедрить цифровой кабинет, где граждане смогут видеть, какие организации обрабатывают их информацию и с какой целью.
