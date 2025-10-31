Прогул под маской выходного: чем обернётся для работников пропуск рабочей субботы

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юлия Санина, директор по персоналу "Работа.ру", сообщила, что пропуск рабочей субботы без обоснованной причины квалифицируется как прогул.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ офис

За это нарушение трудовой дисциплины предусмотрены дисциплинарные взыскания, такие как замечание, выговор или даже увольнение. Кроме того, сотрудник может быть лишён премии, если это предусмотрено внутренними регламентами компании.

Шестидневная рабочая неделя и выходные

В связи с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, россиян ожидает первая в текущем году шестидневная рабочая неделя, которая завершится тремя выходными днями подряд. Санина подчеркнула, что согласно Трудовому кодексу РФ, отсутствие на рабочем месте в субботу без уважительной причины будет рассматриваться как прогул и может привести к дисциплинарному наказанию или лишению премиальных выплат, пишет РИА Новости.

Причина шестидневной недели

Такой график работы обусловлен празднованием Дня народного единства, что позволяет гражданам получить более продолжительный отдых в начале ноября.