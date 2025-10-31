Квартирный перекос: однушки захватывают рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Экономика

Анализ петербургской компании City Solutions показал, что в период с 2015 по 2025 год в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга существенно возросла доля однокомнатных квартир (на 29%). Одновременно с этим, количество трехкомнатных и многокомнатных вариантов сократилось в 2,4 раза.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Статистика изменения долей квартир

В 2015 году однокомнатные квартиры и студии занимали 54,7% от общего объема предложений на рынке. К началу ноября 2025 года этот показатель увеличился на 28,7%, достигнув 70,4%. Доля двухкомнатных квартир за тот же период уменьшилась с 26,2% до 21,5%, а трехкомнатных — сократилась вдвое, с 15,1% до 7,5%. Квартиры, имеющие четыре и более комнаты, практически исчезли с рынка, снизив свою долю с 4% до 0,6%.

Общероссийская тенденция

Аналогичная динамика наблюдается и в целом по России. В 2015 году доли новостроек с одной, двумя, тремя и четырьмя комнатами составляли 43%, 30%, 18% и 9%, соответственно. К началу ноября 2025 года соотношение изменилось на 54%, 32%, 12% и 2%, соответственно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
