Ждать ли замедления роста цен на жильё? Набиуллина озвучила ключевой фактор

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула на заседании Госдумы, что доступность ипотеки возможна при стабильном снижении инфляции, а не благодаря стимулирующим госпрограммам, искусственно завышающим спрос и стоимость жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Замедление роста цен на первичном рынке недвижимости требует дальнейшего закрепления.

Тенденции рынка новостроек

Набиуллина отметила, что после переориентации льготных ипотечных программ на целевые категории, рост цен на строящееся жилье замедлился. Если ранее этот рост значительно превышал общий уровень инфляции и динамику доходов населения, то теперь он даже немного отстает от инфляции. Задача заключается в том, чтобы закрепить эту положительную динамику, так как реальная возможность приобретения жилья возникает, когда доходы граждан опережают рост цен на квадратные метры. В прошлые годы наблюдалась противоположная ситуация.

Роль ключевой ставки

Глава ЦБ также сообщила, что Центральный Банк постепенно снижает ключевую ставку, что способствует постепенному восстановлению рыночного ипотечного кредитования, пишет ТАСС.