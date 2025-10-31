Детали решают всё: Ленский мост в Якутии как стратегический поворот для страны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялось совещание, на котором были одобрены планы Якутии, касающиеся строительства Ленского моста и развития города Якутска.

Река Лена, Ленский район
Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Лена, Ленский район

Об этом проинформировал глава республики Айсен Николаев.

Проект, направленный на развитие транспортной сети Якутии

Мостовой переход через Лену, включённый в национальную программу "Инфраструктура для жизни", играет важную роль в совершенствовании транспортной системы региона и всей страны. Он обеспечит объединение Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей с Северным морским путем, соединит федеральные трассы "Лена" и "Колыма" с дорогой "Вилюй", тем самым связав восточные регионы России с Охотским морем. Формирующийся транспортно-логистический хаб скоординирует авиационное, железнодорожное, автомобильное и речное сообщение, что послужит основой для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.

Развитие инфраструктуры Якутска

Финансовые ресурсы, выделенные на развитие столицы республики, будут инвестированы в создание и модернизацию инженерных систем. По словам главы Якутии, это позволит возвести 46 многоэтажных домов общей площадью 329 тысяч квадратных метров и переселить жильцов из 160 аварийных зданий. Принятые решения знаменуют собой новый этап в реализации ключевых проектов развития региона.

Казначейские инфраструктурные кредиты, предоставляемые под 3% годовых, являются инструментом государственной поддержки, позволяющим регионам ускорить строительство объектов базовой инфраструктуры, способствующих социальному и экономическому росту, включая транспортную, социальную и коммунальную сферы, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
