Рынок труда диктует свои условия: какие специальности получат больше всего бюджетных мест

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки) планирует выделить 620,5 тысяч мест, финансируемых из бюджета, в высших учебных заведениях на 2026/2027 учебный год.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании, посвященном определению контрольных цифр приема.

Сохранение объёмов и приоритеты для новых регионов

Общий объем мест, распределяемых на конкурсной основе, останется неизменным по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание уделено новым регионам, для которых выделено около 28,5 тысяч мест.

Обеспечение доступности и перераспределение по формам обучения

Более половины всех бюджетных мест, а именно 371 тысяча, будут предназначены для очных программ бакалавриата и специалитета. По словам министра, это гарантирует, что не менее 57,5% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетной основе. Планируется увеличение доли бюджетных мест в регионах до 73,4%.

Корректировка направлений подготовки

Планируется увеличение набора на инженерные (на 1169 мест), сельскохозяйственные (на 594), медицинские (на 166), математические и естественнонаучные специальности. В то же время ожидается незначительное сокращение мест по гуманитарным, культурным и искусствоведческим направлениям.

Фальков подчеркнул, что выделение бюджетных мест происходит на основе прогноза потребности рынка труда в специалистах, предоставленного Министерством труда, пишет РБК.